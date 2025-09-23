ALARMA PER BANDES ORGANITZADES
La policia rep una tercera denúncia i identifica dos grups d’adolescents
El cas, judicialitzat i amb vigilància reforçada, inclou comportaments violents reiterats atribuïts a menors organitzats
La policia va rebre el cap de setmana passat una tercera denúncia relacionada amb els atacs violents comesos per adolescents a altres menors, un fet que confirma que no es tracta d’un cas puntual, sinó d’un patró d’actuació reiterat. Segons va informar el cos en un comunicat, aquesta nova denúncia fa referència a uns fets ocorreguts a final de juliol i s’afegeix a les dues que es van formalitzar aquest mes de setembre: una per una agressió greu i l’altra per amenaces i coaccions. La investigació, que ja ha estat judicialitzada, ha permès identificar dos grups diferenciats d’adolescents presumptament implicats en els fets.
Les accions dels joves, coneguts entre els seus iguals com Los 44, han generat una gran alarma social, especialment entre les famílies i els adolescents de les parròquies d’Escaldes-Engordany i Encamp, on s’han concentrat els incidents. Els investigadors asseguren que els grups tenen patrons similars: seleccionen víctimes de manera aleatòria i les sotmeten a pallisses, amenaces i humiliacions, a vegades envoltades d’una escenificació ritual que inclou càntics, aplaudiments i enregistraments de vídeo.
La policia adverteix de responsabilitats penals per incitació indirecta
Davant de la gravetat dels fets, la policia ha reforçat la presència a les zones afectades amb efectius uniformats i de paisà, en coordinació amb els serveis de circulació i joventut dels comuns. A més, s’ha establert contacte amb centres escolars i mediadors per intentar aturar una dinàmica que el mateix cos d’ordre considera preocupant. També s’ha fet una crida a la col·laboració ciutadana perquè qualsevol informació es traslladi als agents i es pugui actuar amb rapidesa.
Els agressors dissimulen les pallisses amb càntics
La policia alerta que la responsabilitat penal no recau únicament en els autors materials de les agressions, sinó també en aquells joves que animen, provoquen o hi col·laboren indirectament. Per això, insisteixen a actuar amb responsabilitat i evitar la difusió de continguts falsos o missatges xenòfobs.
Els primers indicis apunten que el fenomen es va iniciar aquest estiu al voltant de l’Espai Jovent d’Escaldes, i que els joves implicats es trobaven sovint en espais de poca visibilitat per planificar les seves accions. Tot i que fins fa poc només constava una denúncia formal, fonts properes a la investigació ja apuntaven que hi havia hagut més incidents. Ara, amb tres denúncies registrades i dos grups identificats, la recerca policial continua oberta amb l’objectiu de delimitar responsabilitats i evitar noves agressions. La investigació no ha comportat cap detenció de moment i en tractar-se d’un cas de menors d’edat ha de ser la Batllia qui ordeni qualsevol arrest.
El Govern, per la seva banda, ha reiterat el compromís absolut amb les víctimes i ha posat en valor la ràpida actuació policial.
NACIONAL
Famílies en estat d’alarma
Rúben Lemos