MOBILITZACIÓ POLICIAL
Una banda de menors sembra la por entre joves a Escaldes i Encamp
El grup, que es fa conèixer com Los 44, intimida i agredeix víctimes triades a l’atzar com si fos un joc de rol
Una investigació policial manté el focus sobre un grup d’adolescents, que es fan dir Los 44, que operen principalment a Escaldes-Engordany i Encamp, i que han estat vinculats a actes d’intimidació i agressions físiques contra altres joves. El grup, format majoritàriament per menors d’edat d’entre quinze i disset anys, ha actuat durant tot l’estiu i les darreres setmanes al voltant de zones com l’Espai Jovent d’Escaldes, on ha estat vist amb freqüència. Segons ha pogut saber el Diari, una de les agressions més greus hauria provocat el trencament de la melsa d’una noia de 13 anys, que va requerir atenció hospitalària.
Els membres del grup seleccionen les seves víctimes de manera aleatòria i, un cop envoltades, les sotmeten a humiliacions, amenaces o pallisses. Fonts coneixedores de la situació expliquen que, en alguns casos, fan servir pistoles d’aire comprimit per intimidar. Durant les accions, canten Cumpleaños feliz per dissimular els fets si hi ha observadors. La pràctica és viscuda gairebé com un ritual, amb una posada en escena que inclou aplaudiments, càntics i gravacions per ser compartides a través de les xarxes socials.
Actuen en rituals col·lectius, canten per dissimular i graven les escenes
Tot i que la policia només ha rebut formalment una denúncia fins ara –la d’aquesta agressió greu a Encamp–, es dona per fet que hi ha hagut altres incidents similars que no han estat denunciats. Segons el comunicat oficial del cos, s’està investigant el grup i se li atribueixen diversos actes d’intimidació i violència que haurien tingut lloc també a Escaldes-Engordany.
Arran dels fets, s’han incrementat les patrulles policials, tant uniformades com de paisà, i s’ha establert una coordinació estreta amb els comuns implicats i els serveis de joventut i circulació. La policia demana la col·laboració ciutadana i convida les famílies o menors que tinguin informació rellevant a posar-se en contacte amb el grup de delictes contra les persones.
L’Espai Jovent d’Escaldes ha esdevingut un punt clau d’actuació per a aquests adolescents, aprofitant els racons de poca visibilitat al tomb del passeig del Valira per preparar els seus actes o escollir víctimes. Els monitors del centre han estat testimonis de situacions tenses i, en alguns casos, han hagut d’intervenir en discussions que es produïen a l’exterior. Ara, tenen instruccions estrictes d’alertar la policia davant qualsevol comportament sospitós.
Sandra Cano, presidenta de l’Associació de Joves d’Andorra (Adjra), considera que els fets són “molt greus” i ha sol·licitat una reunió amb el secretari d’Estat d’Interior per abordar la situació. Cano assenyala que “no podem tolerar que la violència es normalitzi entre els joves” i reclama mesures coordinades per garantir la seguretat a les zones de lleure juvenil.
L’impacte d’aquestes accions s’estén més enllà de les víctimes directes. Alguns adolescents han optat per unir-se al grup com a estratègia de protecció per evitar ser víctimes. Fonts policials admeten que el fenomen ha adquirit una dimensió preocupant i que s’han posat en marxa protocols d’actuació ràpida per detectar i intervenir en cas d’incidents. La menor agredida a Encamp ha prestat declaració en diverses ocasions.
La policia ha demanat als serveis de circulació dels dos comuns que alertin de qualsevol situació que considerin sospitosa per intervenir amb rapidesa.
Condemna de Gili
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, va condemnar ahir contundentment les agressions. La mandatària comunal va remarcar que, a parer seu, no es tracta “d’un problema només d’Escaldes, sinó que és un problema de país”, i en aquest sentit va insistir que es tracta d’un assumpte de màxima prioritat, i que cal actuar amb tolerància zero davant aquest tipus d’actituds, especialment a l’Espai Jovent. Gili va anunciar que des del comú s’han pres mesures, com el reforç de les rondes policials, on qualsevol comportament estrany es comunica de seguida.