Seguretat social
La CASS estudia desconvencionar el metge acusat d'agressió sexual
Els assessors jurídics estan analitzant el cas
La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) estudia desconvencionar el metge acusat d'agressió sexual. Els assessors jurídics de la CASS estan analitzant jurídicament el cas, informen des de la seguretat social. Si la decisió tira endavant, el facultatiu podria acabar no estan convencionat per la CASS, de forma cautelar.
El metge va ser detingut el passat dijous al matí, acusat de fer tocaments a una dona que treballa a l'hospital i té una discapacitat psíquica, el dilluns 29 de setembre. L'home, de 44 anys i de nacionalitat andorrana, va ser posat en llibertat el mateix dia a la nit, acusat d'un delicte contra la llibertat sexual.
