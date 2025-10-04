UNA DONA AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA
Un informe avaluarà si la víctima podia consentir els actes del metge
El facultatiu, de 44 anys, va ser detingut per un presumpte delicte contra la llibertat sexual per petons i tocaments
Un informe mèdic especialitzat haurà d’aclarir si la dona que va patir tocaments per part d’un metge de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell era capaç de discernir i donar el seu consentiment. Aquest serà un dels punts clau per determinar si el comportament del facultatiu pot ser considerat una agressió sexual. La víctima és una treballadora del centre sanitari amb una discapacitat psíquica. Els actes haurien tingut lloc dilluns passat en horari laboral dins de les instal·lacions del mateix hospital.
La detenció del metge es va produir dijous a les nou del matí al seu domicili, després que la direcció del SAAS alertés la Fiscalia en tenir constància d’una “situació irregular” comunicada pels serveis de seguretat del centre. L’home, de nacionalitat andorrana i de 44 anys, va ser arrestat sota l’acusació d’un delicte contra la llibertat sexual i traslladat a les dependències policials. Després de passar a disposició judicial el mateix dia, va quedar en llibertat provisional en espera del desenvolupament de la investigació.
La víctima participa en un Pla d’ocupació per a persones amb discapacitat psíquica
El cas ha estat posat sota secret de sumari, tot i que han transcendit alguns detalls rellevants. Entre ells, que l’incident va ser enregistrat per les càmeres de seguretat del recinte hospitalari, fet que hauria estat decisiu per activar els protocols d’alerta. Segons les mateixes fonts, les imatges mostren els moments en què el metge fa petons i tocaments a la víctima, una dona adulta contractada a través d’un programa d’inserció laboral per a persones amb discapacitat impulsat per la Conava, i per l’enregistrament sembla que hi ha consentiment.
El metge, en la seva declaració davant el batlle de guàrdia, hauria defensat que es tractava d’una relació consentida. Aquesta versió, però, topa amb la condició de vulnerabilitat de la dona, motiu pel qual s’ha sol·licitat una avaluació psiquiàtrica. Seran els professionals mèdics els que determinaran si la víctima estava en condicions d’atorgar un consentiment vàlid i conscient davant d’una situació d’aquestes característiques.
Mentrestant, el SAAS ha confirmat que el facultatiu ha estat apartat de les seves funcions de manera cautelar mentre avança el procés judicial. En un comunicat breu, l’entitat sanitària afirma que ha actuat amb “la màxima diligència” i que es mantindrà en espera de les resolucions judicials per aplicar les mesures que pertoquin. També insisteix que el cas es troba en mans de la Batllia i que, per tant, cal respectar la confidencialitat i el procediment establert.
La notícia va sacsejar ahir els passadissos del centre mèdic, on molts dels treballadors consultats per aquest mitjà van expressar sorpresa pel cas i asseguraven desconèixer la identitat del metge implicat. Fonts internes indiquen que l’impacte entre els professionals ha estat notable, especialment pel fet que l’afectada forma part d’un col·lectiu considerat especialment vulnerable dins l’entorn laboral.
Cas aïllat?
La policia, per la seva banda, continua amb les diligències per aclarir els fets i no descarta que puguin sorgir nous elements. Un dels punts que es volen esbrinar és si aquest episodi podria formar part d’un patró de conducta o si es tracta d’un cas aïllat. Ara per ara, no consten denúncies prèvies contra el facultatiu, però els investigadors estan revisant altres situacions similars que no haguessin estat detectades i denunciades.
La Conava és l’òrgan nacional de caràcter tècnic i públic encarregat de valorar les persones susceptibles de patir algun tipus de discapacitat i de determinar el seu accés als programes i/o serveis, així com a les prestacions adreçades al col·lectiu.