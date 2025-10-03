Successos
Detingut un metge acusat d'una agressió sexual a l'hospital
Un informe psiquiàtric avaluarà les capacitats de la dona
Un metge de 44 anys va ser detingut ahir al matí per una possible agressió sexual en l'àmbit laboral al centre hospitalari. La policia informa que l'home està acusat d'un delicte contra la llibertat sexual.
El facultatiu, de nacionalitat andorrana, va ser posat en llibertat ahir a la nit després de declarar a la Batllia per tocaments a una dona que té una discapacitat psíquica. L'arrestat va al·legar que els contactes sexuals van ser consentits i el batlle va decidir demanar un informe psiquiàtric per avaluar les capacitats de la dona. L'estudi haurà de determinar si l'afectada pot discernir quan atorga el consentiment, segons ha pogut saber el Diari.
Els fets van tenir lloc a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell dilluns passat i va ser el SAAS qui va alertar a la Fiscalia. El ministeri fiscal va avisar la policia i va ordenar la detenció del metge. La direcció del centre mèdic explica que va ser informada pels equips de seguretat "d'una situació irregular que donada la gravetat dels fets es va posar en coneixement de les autoritats competents". El SAAS remarca que ha actuat amb "la màxima diligència" i que seguirà els processos administratius segons les resolucions judicials, ja que el cas es troba judicialitzat.