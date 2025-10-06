Successos
Agredit un menor per un grup de joves a Prat de la Creu
La policia investiga si els implicats forment part d'alguna banda vinculada a agressions anteriors
Un menor d'edat va ser agredit per un grup de joves ahir a la tarda al carrer Prat de la Creu d'Andorra la Vella. La policia ha informat que els fets van tenir lloc a les 18.44 hores i que la família ha presentat una denúncia per l'agressió a la via pública. Els fets estan judicialitzats i no han trascendit detalls del que va succeir.
El cos de seguretat ha obert una investigació i de moment no s'ha determinat si els joves formen part d'alguna de les bandes implicades en les agressions a menors que s'han produït a Escaldes i a Encamp des de l'estiu.
La policia rep una tercera denúncia i identifica dos grups d’adolescents
L'alerta per l'actuació de les bandes de joves violents ha motivat dues intervencions del servei d'ordre durant el cap de setmana. La primera va ser per l'avís del servei de seguretat del Parc Central d'Andorra la Vella el dissabte a les 19.27 hores informant que hi havia un grup d'entre 10 i 15 joves concentrats en una zona del recinte. Els nois van fugir corrent quan va arribar la patrulla i els agents van constatar que no s'havia produït cap agressió ni res similar. El guarda de seguretat del Parc Central va explicar a la policia que la situació estava calmada i no hi havia hagut incidents.
El segon requeriment va ser també a Andorra la Vella i es va registrar a les 19.56 hores del dissabte. El cos de seguretat va ser avisat perquè hi havia una concentració de joves a un aparcament del carrer Prat de la Creu i el patró es va repetir. El grup de nois es va disoldre quan van veure la patrulla de la policia i no es va poder controlar cap persona. Els agents van verificar que no hi havia hagut cap agressió i es treballa amb la possibilitat que els joves siguin els mateixos que una estona abans estaven al Parc Central, segons han indicat des del cos.
L'operatiu desplegat per la policia arran dels casos d'agressions de bandes de joves a adolescents està comportant que les patrulles de seguretat ciutadana facin rondes a l'entrada i sortida dels centres educatius i per zones on habitualment es troben els menors, com el Parc Central d'Andorra la Vella i el Prat del Roure d'Escaldes.
Els 44, els 60 i els 9 disparen la rivalitat juvenil i mobilitzen alguns pares
