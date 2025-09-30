Sindicat d'Ensenyament Públic
El SEP signa un acord que preveu l’augment de la base retributiva dels nivells professionals
Entre els punts principals també s’hi recull el reconeixement de l’antiguitat dels interins amb el pagament de triennis
El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) ha anunciat que aquest dimarts, 30 de setembre, signa amb el Govern l’acord sobre la política retributiva del cos d’educació, després de mesos de negociacions complexes amb l’executiu i la resta de sindicats de la funció pública.
El text acordat, que el SEP ha fet arribar avui a l’afiliació, “respecta el mandat de l’assemblea celebrada el passat mes de juny”, i recull un seguit de millores salarials i de reconeixement professional, que segons el sindicat, suposen un primer pas en la millora de les condicions del col·lectiu. Entre els punts principals de l’acord, s’hi inclou l’augment de la base retributiva dels diferents nivells professionals, amb increments que oscil·len entre el 4,05% al nivell A1 i el 14,19% al nivell B4, un augment que, segons el SEP, representa una millora substancial respecte a la proposta inicial del Govern.
També s’hi recull el reconeixement de l’antiguitat dels interins amb el pagament de triennis en les mateixes condicions que els funcionaris. A més, s’estableix el reconeixement retroactiu de fins a dos triennis per als anys ja treballats, tant per al personal interí actual com per als qui han accedit per edicte entre el 2019 i el 2025. Aquesta mesura, segons detalla el sindicat, s’havia plantejat inicialment amb tres triennis, però la limitació pressupostària va obligar a ajustar-la a dues anualitats.
D’altra banda, s’ha acordat un complement de productivitat en forma de pagament únic, com a mesura transitòria davant el retard en la implementació del sistema d’avaluació de l’acompliment (AvAc). El SEP puntualitza que aquest pagament extraordinari “en cap cas es conceptualitza com a compensació per la suspensió del GADA”, i que aquesta compensació es continuarà treballant durant el 2026, en el marc de la definició de la carrera professional prevista per al 2027.
Pel que fa a les jubilacions produïdes durant el 2025, el text recull un augment màxim del 10% sobre el salari base per als treballadors que s’han retirat aquest any, amb l’exclusió de les prejubilacions, segons s’estableix en el comunicat.
El SEP ha volgut remarcar que, tot i que només s’han tancat dues de les quatre demandes plantejades en assemblea —l’augment salarial i el reconeixement dels triennis—, l’acord inclou el compromís polític del Govern per continuar negociant la resta de punts durant el proper any. En la valoració final, el comitè executiu lamenta la manca de “formalisme i transparència” per part del Govern durant el procés negociador, però considera que s’han aconseguit millores que “beneficien el 100% del personal, ja siguin interins, funcionaris o jubilats”.