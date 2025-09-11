CONSELL DE MINISTRES
Govern espera tancar l’acord amb els funcionaris “en dies o setmanes”
Casal afirma que les esmenes dels mestres no han de ser un “entrebanc major”
La radiografia de les converses amb els sindicats de treballadors públics que el ministre de Funció Pública, Marc Rossell, va traslladar ahir als companys de gabinet convida a l’optimisme. Així ho va expressar el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. “Som optimistes perquè [l’acord] es pugui tancar els propers dies o setmanes”, va assenyalar.
Les esmenes formulades pel Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) al document que ha de recollir els detalls del pacte salarial són l’escull que s’ha de salvar a hores d’ara. Però Casal va assenyalar que no han de ser “un entrebanc major”, que s’estudiaran i es traslladarà una nova proposta perquè l’avaluïn el conjunt de sindicats. Es tracta de “serrells” en un “document que està gairebé tancat”, va emfatitzar Casal.
Les contrapropostes dels docents van generar moments de tensió a la reunió celebrada dijous passat per avançar en el document que ha d’oficialitzar les mesures de revisió salarial. La primera resposta que es va donar als mestres va ser negativa a almenys gran part de les esmenes, però l’endemà, divendres, la situació es va reconduir i el que s’hauria comunicat al SEP és que s’inclourien. Ara per ara, però, s’està a l’espera del redactat final. Els docents reclamen que el document elimini la referència que amb aquesta pujada de sous es compensen els anys en què no hi ha hagut complement per la gestió de l’acompliment (GAdA). El col·lectiu ja ha deixat clar que consideren insuficient la revisió retributiva i que en cap cas rescabala la supressió d’aquesta prima. Però els mestres també reivindiquen que es plasmi que no és una negociació finalitzada, que durant el 2026 es continuarà negociant per incorporar complements específics al cos d’educació i per pal·liar l’absència de creixement retributiu a través de l’aplicació de la carrera professional, que ha d’entrar en vigor el 2027. És a dir, els mestres reivindiquen que quedi clar que encara hi ha demandes retributives per resoldre.
L’anunci de preacord a l’agost preveia que durant aquest mes de setembre es pogués plasmar l’entesa definitiva. Resta per veure si el document revisat satisfà finalment tots els representants dels treballadors.
