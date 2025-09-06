UN PREACORD QUE ESTÀ QUASI TANCAT
El SEP i el Sipaag es planten contra l’acord salarial proposat pel Govern
Els dos sindicats critiquen que l’increment pactat no compensa els anys sense GAdA
El preacord del Govern amb els sindicats que representen els treballadors públics semblava plenament tancat a l’agost, però el setembre ha portat un escenari menys complaent. La reunió de dijous entre els diferents sindicats i el ministre de Funció Pública, Marc Rossell, va permetre evidenciar que els col·lectius dels docents i els funcionaris de l’administració central es mostren molt reticents a signar-lo. De fet, havien expressat reticències en les diferents trobades, unes divergències que s’han transformat en la negativa a signar el document. Fonts dels treballadors consideren, però, que no s’ha de dramatitzar. S’espera un nou redactat, modificat, que havia d’arribar ahir –no ho va fer– i que incorporava un canvi “per imperatiu legal” per evitar un “incompliment de llei” que podria acabar al Tribunal Constitucional.
El model afecta tot el personal públic, però no convenç els sectors més crítics
Els sindicats més crítics amb la proposta actual –el SEP i el Sipaag– insisteixen que el nou model no corregeix de manera justa les desigualtats generades per l’absència del GAdA durant anys. En el cas del SEP, que ha liderat la posició més bel·ligerant durant les negociacions, es rebutja rotundament que el text acordat pugui ser llegit com una compensació pels anys sense aquell complement. Per això, durant la trobada d’aquesta setmana, els seus representants han insistit a eliminar qualsevol referència a aquesta interpretació.
De manera resumida, el SEP i el Sipaag reclamen una compensació per antiguitat per a tothom i que la porta quedi oberta per recuperar el GAdA més endavant. Discrepen que amb el preacord es pugui considerar que es compensen tants anys sense GAdA, un període que “no ha permès progressar en la carrera professional”. Recuperar el GAdA suposaria afegir 10 milions més i l’executiu ha deixat clar que no disposa d’aquesta quantitat. Les mateixes fonts creuen que es tancarà un acord “que no acaba d’agradar a ningú” perquè són conscients que l’executiu podrà imposar el seu pla al marge dels sindicats.
Reunió de dijous
Mentrestant, el text que es va revisar dijous passat preveu un augment salarial percentual sobre la base retributiva actual per a totes les bandes, una mesura que afectarà el conjunt del personal i que s’aplicarà entre aquest darrer quadrimestre de l’any fins al 2027. El pla preveu un desemborsament de 13,5 milions d’euros, repartit entre dos exercicis. La despesa anirà augmentant i l’executiu preveu destinar-hi fins a 12 milions d’euros fins al 2027. A partir del 2028, aquest import es convertirà en una partida anual consolidada.
El Sindicat d’Ensenyament manté la posició que l’increment salarial s’ha de fer sobre la base retributiva i de manera igual per a tothom, i defensa que aquesta fórmula no serveix per compensar la manca de GAdA. També considera que aquells que s’han quedat sense el GAdA haurien d’acabar rebent un increment suplementari. Aquesta petició, similar a la que van formular els sindicats a l’inici de la negociació –i que, per una confusió, es va donar per aconseguida–, faria pujar el cost fins als 21,5 milions d’euros, una xifra que el ministeri ja va qualificar d’inassumible.
D’altra banda, la resta de sindicats presents a la darrera trobada semblen disposats a donar suport al nou redactat, amb les esmenes ja introduïdes. El Sipaag, que no va participar en la reunió, haurà de tornar a consultar la seva base mitjançant una assemblea extraordinària, atès que el mandat que tenien fins ara ja no s’ajusta al nou escenari. L’avenç, però, també requerirà modificacions legislatives que ja es preparen per ser tramitades al Consell General aquesta mateixa tardor, sobretot pel que fa a les graelles salarials i al desplegament de la carrera horitzontal i el Reglament de l’avaluació de l’acompliment de l’administració general a partir del 2026.
En el document que semblava pactat es preveu una partida de l’1 d’agost al 31 de desembre per a aquelles persones que s’han de jubilar obligatòriament, que tindran un 5% més de pensió. L’acord suposa també um increment de 60 euros mensuals en els sous dels treballadors públics.