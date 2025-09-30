Política
Els estudiants de medicina forans podran fer pràctiques al país
El canvi serà resultat de l'aprovació d'una esmena al Projecte de llei de professions titulades de la salut
Els grups parlamentaris de Demòcrates i Ciutadans Compromesos han entrat diverses esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei reguladora de les professions titulades de la salut. Una de les principals novetats és que els estudiants de medicina forans pugui fer les pràctiques de residència en centres hospitalaris d’Andorra, ampliant així les opcions formatives al país. La proposta incorpora aquesta tipologia de pràctiques a l’article 30 de la Llei qualificada d’immigració i estableix que totes les estades formatives han de ser presencials. També s’obre la possibilitat que els estudiants transfronterers puguin accedir a aquest permís.
Pel que fa a la Història Clínica Compartida, una altra esmena concreta els terminis de conservació de la documentació mèdica. Els informes més rellevants, com els consentiments informats, informes d’alta i quirúrgics, registres de part o dades d’anestèsia, hauran de mantenir-se durant un mínim de 15 anys. La resta es podrà destruir transcorreguts cinc anys, tot i que la Comissió Nacional de la Història Clínica Compartida podrà decidir-ne la conservació per motius epidemiològics, de recerca o de funcionament del sistema sanitari, sempre garantint l’anonimat dels pacients.
Els grups de la majoria també proposen rebaixar el nivell de català exigit per exercir de logopeda o ortofonista, que passaria del C2 al C1, equiparant-se així a l’estàndard d’altres països europeus. L’objectiu és garantir un bon coneixement de la llengua alhora que es fomenta l’arribada de nous professionals.
També es planteja una modificació en els permisos de curta durada vinculats a la Llei d’Immigració: el període en què els professionals sanitaris poden exercir a Andorra s’amplia dels 30 als 90 dies anuals, amb l’objectiu de garantir els serveis necessaris i fer més atractiu el sector.