Política
El PS presenta 9 esmenes al projecte de llei de professions titulades de la salut
Els canvis inclouen un control periòdic dels professionals i l'elaboració d'un pla de salut per part del Govern
El Partit Socialdemòcrata (PS) ha presentat nou esmenes al Projecte de Llei de modificació de la Llei de professions titulades de la salut que busquen reforçar els drets dels pacients i la transparència del sistema sanitari. Entre els canvis, la proposta modifica l'article dels principis generals per garantir que "el dret de lliure elecció del professional ha d'exercir-se amb una normativa explícita que ha de ser públicament coneguda i accessible"
Una altra esmena afecta l'exercici en centres sanitaris, establint l'obligatorietat que aquests revisin "cada cinc anys com a mínim que els professionals sanitaris de la seva plantilla compleixen els requisits necessaris per exercir la professió". Aquest control inclourà la verificació de "la titulació i altres diplomes, certificats o credencials professionals", segons el text publicat al Butlletí del Consell General.
Les esmenes també incorporen la necessitat que "el Govern hagi d'elaborar un pla de salut a fi de planificar i orientar polítiques públiques sanitàries i necessitats formatives en el termini màxim d'un any".
El PS proposa suprimir la Disposició final segona del projecte de llei, que pretenia modificar el procediment per a la formalització del document de voluntats anticipades. Tot i reconèixer la necessitat d'actualitzar aquesta normativa, el PS argumenta que "un text que data de l'any 2017 requereix una reflexió més àmplia per a la seva adaptació a la societat actual" i que no és a través d'aquesta Llei de professions sanitàries que s'ha de fer aquest canvi.