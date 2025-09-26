Esmenes al Projecte de llei de modificació de la llei de les professions titulades de la salut
Concòrdia reclama una planificació estratègica de recursos humans i tècnics en sanitat
La formació considera que la gestió del personal no pot "continuar depenent d'habilitacions excepcionals recurrents, sinó que cal anticipar-se a les necessitats per garantir estabilitat"
El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una esmena al Projecte de llei de modificació de la Llei reguladora de les professions titulades de la salut per reclamar una planificació estratègica de recursos humans i tècnics per part del sistema sanitari andorrà. La formació considera que la gestió del personal no pot "continuar depenent d'habilitacions excepcionals recurrents, sinó que cal anticipar-se a les necessitats per garantir estabilitat".
L’esmena proposa que el SAAS, en coordinació amb el Col·legi de Metges, elabori un informe biennal que defineixi les necessitats del servei —tant pel que fa a personal com a equipaments tècnics— amb previsions a mitjà i llarg termini. El document s’hauria de presentar al Govern i al Consell General, i l’executiu estaria obligat a donar-hi resposta pressupostària. A més, l’informe haurà de recollir mesures per evitar la manca de professionals i justificar l’ús de les habilitacions especials només en casos de força major. En aquest sentit, Concòrdia planteja que la pròrroga d’aquestes habilitacions no pugui superar els dos anys per professional. També s’apunta que, si el professional no acredita el nivell requerit de català, caldrà demostrar avenços en el seu aprenentatge en cas de pròrroga.
D’altra banda, s’introdueix la possibilitat que els professionals sanitaris amb autorització de residència i treball per compte propi, i que estan inscrits al registre de professionals sanitaris, puguin ser requerits per fer guàrdies dins el sistema públic quan la situació ho exigeixi.
En relació amb les voluntats anticipades dels pacients, Concòrdia proposa que els notaris estiguin obligats a trametre-les al registre nacional en un màxim de cinc dies hàbils, perquè constin a la Història Clínica Compartida i el personal sanitari hi pugui accedir quan calgui.