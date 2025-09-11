CONSELL DE MINISTRES
Avançament de quota amb 130 permisos
Les autoritzacions es restaran del proper contingent general, que s’aprova a l’inici d’octubre
El Govern està decidit a mantenir el pla de cenyir-se a quotes d’immigració assimilables a la prepandèmia per controlar l’augment de població, i per això el nou grup d’autoritzacions de residència i treball aprovat ahir per resoldre l’esgotament del contingent general no és una ampliació, és un avançament del que s’aprovarà a l’octubre. Són 130 permisos (100 més el 30% extra que es concedeix) que, tal com ja va avançar el cap de Govern, estan destinats a cobrir necessitats de país i a professionals que no es trobin al mercat laboral intern. I els que s’utilitzin es restaran dels 900 (més el 30% extra i, per tant, 1.170) que s’aprovaran a principis d’octubre, un nombre idèntic al de l’abril. Perquè, tal com també va indicar Xavier Espot el dia de Meritxell, el Govern avançarà la validació d’un nou contingent d’immigració per limitar el perjudici a les empreses. Tradicionalment, aquesta segona quota anual es dona a final de mes.
“La voluntat és fer el creixement demogràfic sostenible”
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va comparèixer ahir en la roda de premsa posterior al consell de ministres per donar els detalls d’aquest nou grup d’autoritzacions. Són, va detallar, per a directius, tècnics superiors i altres ocupacions relacionades amb salut, educació i cuidadors en centres sociosanitaris, assistents domiciliaris i conductors d’autobús. No en formen part (si és que no necessiten personal directiu o amb formació superior) els sectors que més han fet ús dels 1.1.70 permisos aprovats a final d’abril i que ja s’han esgotat. Molné va assenyalar que s’han constatat augments en hostaleria, comerç, construcció o empleats domèstics, però va replicar que les autoritzacions aprovades ara responen “a serveis essencials i llocs de treball molt estratègics, és més fàcilment substituïble un cambrer que un directiu”. Es tracta de donar resposta a “necessitats urgents” i ara demanaran a les empreses què és el que els cal per a la propera quota general. Però sota la premissa que no s’anirà més enllà del topall de les 1.170 targetes de residència (incloses les que s’aprovin ara) perquè “la voluntat és fer el creixement demogràfic sostenible”.
L’evidència de la gran demanda de mà d’obra que s’ha registrat des de l’abril és que a hores d’ara s’han entrat més de 1.200 sol·licituds d’immigració. La quota està tècnicament esgotada malgrat que encara es tramita algun permís si es denega alguna d’aquestes demandes.
L’aprovació del reglament en un BOPA extraordinari possibilitarà que les noves autoritzacions siguin operatives ja aquesta setmana. Deu de les cent inicials són permisos fronterers. I el que no podrà entrar és el futbolista de l’FC Andorra pendent dels papers. El club haurà d’esperar al mes vinent.