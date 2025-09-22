Successos
Tercera denúncia per una agressió de la banda de menors de Los 44
La policia anuncia que ja s'han controlat joves presumptament implicats en els fets
La policia ha rebut una tercera denúncia per agressions i amenaces a menors atribuïdes a l'anomenada banda d'adolescents de Los 44. El cos de seguretat informa aquest matí que la investigació, ja judicialitzada, avança i ha servit per "identificar i controlar joves presumptament implicats en els fets". La investigació no ha comportat cap detenció pel moment i en tractar-se d'un cas de menors d'edat ha de ser la Batllia qui ordeni qualsevol arrest.
La policia indica que s'han identificat dos grups principals de menors que es dedicarien a "agredir, amenaçar i intimidar" i que els investigadors continuen analitzant tota la informació rebuda i la que es continua recollint. El cos de seguretat recalca que "està molt amatent a tot el que està succeint" i ressalta que la responsabilitat penal per les agressions i intimidacions no és només dels agressors "sinó també d'aquells joves que animen i provoquen als que agredeixen".
La tercera denúncia relacionada amb agressions a menors s'ha presentat aquest cap de setmana i fa referència a fets de finals de juliol, que seguirien el mateix patró que les dues anteriors rebudes durant aquest mes, explica la policia. El servei d'ordre precisa que la primera denúncia va ser per una agressió i la segona, per amenaces i coaccions.
NACIONAL
Una banda de menors sembra la por entre joves a Escaldes i Encamp
Joan Ramon Baiges
El cos de seguretat reitera que està donant la màxima prioritat a aquesta investigació i que arran de la primera denúncia al setembre es va reforçar la vigilància amb efectius uniformats i de paisà en un operatiu de prevenció, en el qual col·laboren els serveis de circulació i joventut dels comuns d'Escaldes i Encamp. La policia assenyala que és en aquestes dues parròquies on s'han detectat inicialment aquests comportaments violents i destaca que es treballa per erradicar-los i evitar-los i s'està tractant el cas amb docents i mediadors.
NACIONAL
La investigació sobre el grup de joves violents està “molt avançada”
Jordi Salazar
La policia afirma que "és conscient" del neguit entre el jovent i les famílies que estan generant aquests episodis violents i insisteix a demanar informació sobre qualsevol detall relacionat amb aquesta investigació. El cos de seguretat recorda que es pot contactar amb ells per telèfon, correu electrònic o als despatxos policials i subratlla que "si algú detecta conductes similars, es posi en contacte amb la policia perquè pugui intervenir-hi immediatament". I aclaraix que la víctima de la primera denúncia no va estar ingressada a l'hospital en estat molt greu.