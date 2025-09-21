SUCCESSOS
La investigació sobre el grup de joves violents està “molt avançada”
El cas ja es troba en mans de la justícia després que s’hagin formalitzat dues denúncies
La investigació sobre el grup d’adolescents conegut com Los 44, responsables de diverses agressions a menors i joves a Escaldes i Encamp, està força avançada. Així ho va confirmar ahir en declaracions al Diari el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León. “Amb la deguda cautela en tractar-se d’un cas amb menors implicats, es pot dir que s’ha avançat força en la recerca policial”, va remarcar.
El cas, a més, ja ha entrat a la via judicial. “La qüestió ja està judicialitzada. Serà la Batllia la que a partir d’ara dirigirà les investigacions”, va apuntar León. Aquesta acció reforça el caràcter prioritari que el Govern ha donat a la resolució del cas i, segons el secretari d’Estat, permetrà agilitzar les diligències per aclarir els fets i identificar els responsables.
D’altra banda, León va precisar que, a més de la denúncia per una brutal agressió a una menor de 13 anys a Encamp, se n’ha registrat una altra relacionada amb uns altres fets a Escaldes-Engordany. “Actualment ens consten dues denúncies, que han estat formalitzades en els últims vuit o deu dies”, va confirmar.
El secretari d’Estat va voler posar en relleu el compromís de l’executiu amb les víctimes i les seves famílies. “Des del Govern lamentem profundament els fets i estem a disposició de les persones afectades”, va subratllar.
Al mateix temps, León va voler incidir en el fet que, des del primer moment, la policia ha donat la màxima urgència a l’assumpte. “El cos de policia, des del moment de conèixer-se els fets, ha actuat i ha donat màxima prioritat a la qüestió. S’han destinat tots els recursos des del punt de vista policial, amb agents de paisà i uniformats controlant els punts que poden resultar més conflictius”, va explicar. En qualsevol cas, el secretari d’Estat veu improbable que Los 44 puguin actuar a altres parròquies.
Les agressions atribuïdes al grup han generat una gran alarma social, sobretot perquè les víctimes són escollides de manera aleatòria i, en alguns casos, sotmeses a humiliacions i pallisses amb posades en escena com aplaudiments, càntics o enregistraments amb el mòbil. León va destacar ahir que, més enllà de l’acció de les autoritats, també és clau la implicació ciutadana. “És important que qualsevol persona que presenciï situacions sospitoses ho comuniqui immediatament a la policia”, va insistir.