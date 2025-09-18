Informe de la Cambra

Espot anuncia un pla de xoc anticontraban al Pas

Josep Maria Mas ha expressat al discurs la preocupació per la mala imatge i la inseguretat que genera

El cap de Govern, Xavier Espot, durant el discurs a la presentació de l'informe de la Cambra.

Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat que la setmana que ve presentaran als empresaris, comerciants i veïns del Pas de la Casa un pla de xoc que ha estat treballant un grup interministerial. Prèviament, el president de la Cambra de comerç havia expressat al seu discurs la preocupació que genera l'activitat il·lícita al poble per la mala imatge i la inseguretat que genera. Espot no ha avançat detalls d'aquest pla de xoc, però ha assegurat que els mou la "tolerància zero" i ha admès la sensació d'inseguretat que està provocant en veïns i treballadors del Pas.

