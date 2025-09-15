Institucions
El rei Felip VI agraeix l'ajuda dels bombers andorrans
El monarca espanyol ha rebut els ambaixadors dels països que van col·laborar en l'extinció dels incendis de l'estiu
El rei d'Espanya, Felip VI, ha agraït la col·laboració dels bombers andorrans en l'extinció dels incendis forestals que van afectar el mes passat diferents zones del territori veí. El monarca espanyol ha celebrat una recepció amb els ambaixadors dels països que van enviar mitjans humans i materials per apagar els focs entre les quals està Andorra. Els bombers andorrans van desplaçar a Astúries un grup de sis agents que va treballar durant una setmana per la zona de Somiedo.
L'ambaixadora del Principat a Espanya, Eva Descarrega, ha explicat que Felip VI ha reunit els representants diplomàtics que van ajudar en l'extinció en una audiència avui al palau de La Zarzuela.
La trobada ha comptat amb l'assistència de l'ambaixadora Descarrega i representants diplomàtics d'Alemanya, Països Baixos, Estònia, Itàlia, República Txeca, Grècia, Fança, Portugal, Rumania i Finlàndia.
