Col·laboració
Els bombers destaquen l’aprenentatge a Somiedo després d’una setmana de treball intens
La dotació ha detallat la feina feta en vigilància, perimetratge i extinció de punts calents a Somiedo
Els sis efectius del cos de bombers d’Andorra desplaçats a Astúries van tornar ahir després d’una setmana de treball intens a la comarca de Somiedo, una de les més afectades pels incendis forestals d’aquest estiu. Avui s’ha fet la trobada amb la dotació, en què els professionals han compartit l’experiència viscuda sobre el terreny.
Segons Òscar Guasch Lago, col·laborador de la secció forestal i un dels integrants de l’equip, les tasques s’han centrat en la vigilància de punts calents, el perimetratge i l’extinció directa amb eines manuals i aigua, així com el suport als equips asturians. Guasch ha remarcat que l’experiència ha estat “molt enriquidora”. “A Andorra, per sort, gairebé no tenim incendis forestals. Ha estat un aprenentatge compartir experiència i veure com treballen a aquestes zones”, ha assenyalat.
Els incendis de Somiedo s’han distingit per les combustions de subsol, que poden reactivar-se amb canvis meteorològics, fet que ha obligat a jornades llargues i exigents. Tot i això, les previsions de pluges a partir d’ahir faciliten l’alleujament de la situació. El retorn dels efectius andorrans també respon a la necessitat de disposar dels vehicles i del personal al Principat.
Els bombers andorrans han col·laborat amb els serveis d’emergència d’Astúries, empreses forestals i un helicòpter del dispositiu autonòmic, dins d’un operatiu coordinat pel Mecanisme Europeu de Protecció Civil.