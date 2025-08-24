EMERGÈNCIES
Els bombers continuen amb l’extinció dels incendis a Somiedo
Els bombers, desplaçats el passat 20 d’agost a Astúries per donar suport en la lluita contra els incendis forestals, continuen treballant a la zona de Somiedo. La dotació andorrana està formada per sis efectius, acompanyats d’un camió cisterna i un vehicle lleuger. Al dispositiu també hi participen els bombers d’Astúries, dues quadrilles d’empreses forestals i un helicòpter del cos asturià. El president del Principat d’Astúries, Adrián Barbón, va visitar aquest divendres el municipi de Somiedo per agrair personalment la tasca dels efectius andorrans i va remarcar que el reforç pressupostari asturià es destinarà a protegir els pobles afectats pels focs.