Punjabi rebutja les acusacions d’haver “deixat tirada” l’APDA
L’exdirectora de l’agència remarca que la dimissió respon a la falta d’independència de l’entitat i nega les irresponsabilitats atribuïdes
Resma Punjabi va rebutjar ahir les acusacions d’irresponsabilitat que s’han generat arran de la seva renúncia com a cap de l’Agència de Protecció de Dades d’Andorra (APDA) anunciada aquest dimarts. Punjabi va tornar a assegurar que deixa el càrrec “amb la consciència tranquil·la”. Les declaracions de l’exdirectora van arribar a través de missatges publicats a les xarxes socials, on va remarcar que “l’absència de direcció a l’agència no va preocupar ningú en altres moments” i va criticar que ara sí que es qüestioni la seva sortida quan, segons va dir, ha deixat “l’equip informat i a disposició”.
“S’han vulnerat els límits que protegeixen la institució”
L’excap de l’APDA va exposar que el president del grup demòcrata, Jordi Jordana, va declarar dimecres que “no ha estat bé deixar tirada l’agència”, però alhora va demanar la seva dimissió fa mesos. Punjabi va assenyalar que “la gent no dimiteix quan a vostès els convé, ni segons el calendari polític” i va reiterar que ha renunciat al càrrec perquè “s’han vulnerat els límits que protegeixen la institució”.
Segons l’exdirectora, s’estan desviant les responsabilitats i “es banalitza el debat amb judicis personals”. Resma Punjabi va demanar que no es posi el focus sobre ella, “sinó sobre el model d’agència que queda” i va afirmar que si la reforma era per enfortir-la “costa entendre” perquè es va fer de manera urgent “i sense escoltar-la”.
Punjabi va posar l’accent en els efectes de la modificació legislativa i va argumentar que el que posa en risc l’autoritat de l’APDA no és la seva dimissió “sinó la reforma legal que n’ha afeblit la independència, el control pressupostari sense garanties i el tracte mediàtic destinat a deslegitimar-ne la direcció”. L’exresponsable de l’agència va reivindicar que l’entitat “no està per complaure el poder” i va apuntar que actuar amb independència pot incomodar, “però aquest és precisament el seu paper”.
L’excap de l’APDA va argumentar que les seves denúncies pretenen defensar drets i que fer-ho “no hauria de ser una professió de risc, però en aquest sistema, qüestionar té preu. I callar i acatar, recompensa. Jo no hi penso contribuir”. Punjabi va concloure anunciant que “el debat públic mereix rigor, no simplificacions ni desqualificacions personals”.
Àlex Ripoll