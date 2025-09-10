Consell de ministres
Quota de 130 permisos per a directius, tècnics superiors i sector sanitari i educatiu
Les autoritzacions que es donin es restaran de les 900 de la general que s'obrirà a l'octubre
El consell de ministres ha aprovat una "quota quirúrgica" de 100 autoritzacions d'immigrants per contractar directius, tècnics superiors i ocupacions del sector sanitari i educatiu, cuidadors de centres sociosanitaris , assistents a domicili i conductors d'autobusos, segons ha anunciat la ministra Ester Molné. La titular de Justícia i Interior ha explicat que hi haurà 90 permisos de residència i treball i 10 per a fronterers i s'obre amb les mateixes condicions de la quota general d'immigrants que es va aprovar a l'abril i, per tant, es pot ampliar en un 30% i arribar a les 130 contractacions.
Molné ha recalcat que es tracta d'una ampliació limitada com avançament de la quota general i les autoritzacions que s'atorguin es restaran de les 900 de la quota general que s'aprovarà a l'octubre. La ministra ha argumentat que l'obertura de nous permisos no s'ha fet atenent a les demandes de les empreses sinó per una "necessitat urgent" per no paralitzar el país per la falta de personal en determinats perfils i s'ajusta als criteris de tenir un "creixement demogràfic sostenible donant resposta al sector empresarial". Ester Molné ha indicat que l'obertura de nous permisos per estrangers es fa perquè la quota general anterior de 1.170 autoritzacions està tècnicament esgotada ja que s'han rebut més de 1.200 peticions i algunes estan encara a tràmit. I ha insistit que els permisos són "per serveis essencials com els d'educació i de sanitat i llocs de treball molt estratègics perquè no és igual que et falti un directiu que un cambrer".
La titular de Justícia i Interior ha anunciat que avui s'ha decidit a més avançar l'aprovació del reglament de la quota general del novembre a l'octubre per donar resposta als empresaris i ha assenyalat que s'escoltaran les demandes de treballadors que tinguin. Un dels sectors que es tindrà en compte és l'esportiu perquè la ministra ha afirmat que han de cobrir les vacants de personal però ara no es poden acollir a la quota limitada perquè no són serveis essencial. El que significa que l'FCA no podrà contractar per aquesta via el jugador Martín Merquelanz pendent d'inscriure per la falta de permisos. Molné ha detallat que els sectors que han incrementat la demanda d'autoritzacions de la quota esgotada han estat hoteleria, comerç, empleats domèstics i construcció. I ha afegit que no es planteja cap canvi en el model de quotes d'Immigració vigent i es continuaran fixant en els nivells anteriors a la pandèmia.
La nova quota es publicarà aquesta nit al BOPA, entrarà en vigor demà i no s'establiran topalls de contractació per empreses, i la propera es preveu aprovar en tres setmanes, segons ha comentat Ester Molné.
Dolors Moreno