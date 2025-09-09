IMMIGRACIÓ
La quota s’obrirà per a professions que no es troben al mercat intern
Espot supedita a “necessitats de país” i a la impossibilitat de contractar a Andorra els nous permisos i anticipa que es pot avançar l’aprovació del nou contingent
El consell de ministres de demà ha d’aprovar l’ampliació “quirúrgica” de la quota d’immigració per satisfer les urgències del mercat laboral després de l’esgotament sobtat del contingent d’autoritzacions (un miler i escaig) que es va validar a final d’abril. El cap de Govern va avançar que la base serà limitar-la a “aquelles professions en què realment hi ha unes necessitats de país, professions on és impossible proveir-se dins el mercat de treball intern”, i ho va exemplificar en l’àmbit de la sanitat, el de l’educació o (sense especificar) el d’altres titulats superiors. Els sectors que no es trobin en aquesta situació, que puguin abastir-se al mercat local, hauran d’esperar una nova quota general, tot i que Espot va afegir que l’aprovació pot avançar-se sobre el calendari previst. I és que cal recordar que la validada a final d’abril tenia vigència fins al 31 d’octubre i, per tant, la nova no hauria d’arribar fins al novembre. La patronal ja va expressar el problema que suposava estar un parell de mesos amb la contractació de treballadors forans completament bloquejada. “Mirarem si podem fer un esforç també d’anticipar la quota general”, va afirmar el cap de Govern, però va insistir en la necessitat d’imposar limitacions: “Ja hem esgotat la quota, una quota similar a la de l’any passat. Ja no és que estiguem parlant de reducció, sinó que estem parlant de manteniment de les quotes de l’any passat. Tal com estan les coses, no podem incrementar el contingent de quota i, per tant, aquesta per a nosaltres és la línia vermella.”
“Hem de trobar un punt d’equilibri, no les opcions radicals de Concòrdia o la d’Andorra Endavant”
Les quotes s’han moderat després de l’esclat de població postpandèmica i els efectes que aquest creixement demogràfic ja està tenint, als quals també es va referir el cap de l’executiu: “Tenim un problema d’habitatge, tenim un problema de saturació a la xarxa viària, tenim un problema de saturació en l’àmbit sanitari, tenim un problema a nivell d’educació, i al final això és molta despesa que paguem amb els impostos de tots els ciutadans. Per tant, hem de trobar un punt d’equilibri.” Un equilibri “entre el creixement sostenible del país i la satisfacció de les demandes del teixit productiu” que, va defensar, el Govern té les condicions per garantir-lo. Perquè en aquest punt va criticar els posicionaments tant de Concòrdia com d’Andorra Endavant, que plategen alternatives des de bandes completament oposades. “Hem de trobar un punt d’equilibri, no les opcions radicals de Concòrdia que volen no donar cap quota o la d’Andorra Endavant, que vol satisfer el cent per cent el teixit productiu. Nosaltres som els garants de trobar aquest punt d’equilibri perquè estem en la centralitat”, va remarcar el cap de l’executiu. I sobre la taula tripartida amb el Consell General i els comuns proposada per la formació de Cerni Escalé, va recordar que les competències d’immigració són de l’executiu i que ara mateix “el teixit productiu del país el que vol són solucions ràpides i immediates, no fer brindis al sol, que són l’especialitat de Concòrdia”.
“Hi ha activitat econòmica, però ho hem de compatibilitzar amb un creixement sostenible”
Què ha passat?
La mateixa CEA assegurava la setmana passada estar sorpresa per la rapidesa amb què s’han esgotat totes les autoritzacions de residència i treball disponibles a la quota general, les 900 inicials més el 30% d’extraordinàries que normalment preveuen els reglaments (1.170 en total) en tot just quatre mesos. Preguntat per l’anàlisi de les dades, per quins sectors econòmics han protagonitzat la major demanda de mà d’obra estrangera, el cap de Govern va assenyalar que s’ha percebut un increment a la construcció que es pot explicar pels canvis introduïts a través de la Llei òmnibus, que elimina la figura del treballador extracomunitari desplaçat (per tant, han d’acollir-se a la fórmula de residència i treball), però que també hi ha hagut increments en els sectors de la restauració i el comerç. “És una prova que hi ha activitat econòmica i que les coses van bé, però és veritat que això ho hem de compatibilitzar amb un creixement sostenible”, va insistir.
Segons el calendari avançat dimecres passat pel ministre portaveu, Guillem Casal, l’aprovació de l’ampliació “quirúrgica” del contingent de treballadors estrangers s’aprova i també entra en vigor aquesta setmana, un cop es publiqui en un BOPA extraordinari.