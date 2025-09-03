FUTBOL
Satisfets amb el mercat
Jaume Nogués es mostra content amb la plantilla i avança que el club farà fitxa a Merquelanz
El director esportiu i general de l’FC Andorra, Jaume Nogués, va fer una valoració positiva del mercat de fitxatges que es va tancar dilluns i va afirmar que “ha estat frenètic perquè vam pujar tard, però estem contents de com ha quedat la plantilla”, i va agregar que “l’objectiu era tenir una plantilla jove amb jugadors potser desconeguts per a molta gent, però amb molta energia, i ens ha sortit més o menys com volíem”. Nogués, a més, va destacar que “han estat gairebé 70 dies des que vam pujar i ha estat dur sobretot per les baixes, ja que entre cedits, que ja no hi són, hem tingut 20 jugadors que no són amb nosaltres”, i va agregar que “tindrem 16 jugadors nous a la plantilla i 10 que segueixen, així que ha estat un mercat complicat”.
Un dels que encara no són oficialment a la plantilla, però que hi acabarà sent, és Martín Merquelanz. L’extrem està entrenant amb l’equip des de l’inici de la pretemporada i el club vol inscriure’l al més aviat possible (encara que el mercat tanqués ahir, es poden incorporar a jugadors que estiguin sense equip, com és el cas), tot i que depèn actualment dels aspectes burocràtics. “La nostra idea és incorporar-lo, no ens ha sorprès la seva qualitat i com a persona suma molt, i vam dir que si no trobàvem res intentaríem fer-li fitxa”, va admetre Nogués, que va afirmar tot seguit que “tenim un problema, que s’ha tancat la quota de contractació, i veurem com ho podem resoldre, però la idea és que sigui jugador de l’FC Andorra”. Sobre l’última arribada, Efe Akman, el director esportiu va destacar que “feia temps que el seguíem i va haver-hi l’opció perquè la clàusula baixava per no haver jugat un nombre de partits amb el primer equip”.
Prudència tot i l'inici
Tot i la gran arrencada de l’equip, Jaume Nogués va rebaixar l’eufòria i va declarar que “ara toca rebaixar una mica les expectatives. L’inici ha estat molt bo, però no seria sa marcar expectatives que no toquen”, i va afegir que “ara hem de gaudir del moment, l’equip juga molt bé, però no deixem de gaudir pensant en tot el que està per venir”.
El director esportiu i general del club també va referir-se a l’aspecte social i va afirmar que “l’objectiu, ja que l’equip esportivament funciona, és el repte de portar més gent al camp, i la part esportiva ajudarà”, i va remarcar que “hem crescut en socis i aficionats, però el camp és més gran i la sensació que donava l’altre dia darrere de la porteria no era la que hem de donar perquè s’embruta una mica la bona feina que s’està fent al club”, i va cloure que “portar molta gent a Andorra és difícil, però ho hem d’aconseguir”. Per últim, va mostrar-se disposat a arribar a un acord a llarg termini amb la FAF pel lloguer de l’estadi perquè “no volem passar estius com aquests i necessitem estabilitat”, a més de refermar “la nostra intenció ferma d’estar al país”.
Acord amb Unnic
Nogués va fer aquestes declaracions durant la presentació de l’acord de patrocini entre l’FC Andorra i Unnic. El director general del club va mostrar agraïment “per confiar en nosaltres, créixer i seguir involucrant-nos en el país”, i el director del centre, José Fulguencio, va mostrar-se “molt content de poder sumar-nos al grup de patrocinadors de l’FC Andorra”.
PETXARROMAN I ANTAL ES MOSTREN IL·LUSIONTS PER ARRIBAR A ANDORRA
Petxa va afirmar que “no m’ha sorprès gaire l’inici de temporada perquè ja coneixia una mica la manera de treballar de l’Ibai, i tot i ser gent molt jove tenim molt talent i hem arrencat molt bé, i tant de bo puguem seguir en la mateixa línia”. A més, va afegir que “al final tots els jugadors volem jugar i estic content”.
Per la seva banda, Antal Yaakobishvili va explicar que “les primeres setmanes al club estan anant molt bé i a poc a poc vaig millorant”, a més de confessar que “la meva primera opció era venir aquí, és cert que tenir el meu germà a l’equip és un avantatge important, però tenia clar igualment que volia venir aquí”. Sobre l’estrena diumenge davant del Burgos després de no poder jugar abans per problemes burocràtics, va assenyalar que “vaig donar tot el que podia i estic molt content per haver aconseguit la victòria”, i va destacar la qualitat del seu company Minsu, amb qui ja va jugar a Girona.