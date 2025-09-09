Salut
Espot afirma que el sistema sanitari està "a la vora del col·lapse"
El cap de Govern defensa que Andorra no pot mantenir el ritme de creixement de població
El cap de Govern ha assegurat que l'augment de població que està tenint Andorra s'ha de frenar perquè suposa que s'arribarà als 100.000 habitants i "no podem ser 100.000 habitants, no tenim el país dimensionat per ser 100.000 habitants". Xavier Espot ha fet aquestes declaracions en una entrevista a Ràdio Nacional d'Andorra on ha alertat que "la xarxa viària està col·lapsada, el sistema sanitari està a la vora del col·lapse, amb llistes d'espera cada cop més importants i el sector educatiu està sotmès a molta pressió".
Espot ha remarcat que és necessari limitar el creixement amb una revisió del model migratori perquè si es continua amb la política que s'aplica des de la pandèmia s'arribarà a aquest total inassumible. El cap de Govern ha recalcat que aquest plantejament és el que explica als empresaris quan demanen ampliacions de quotes de treballadors estrangers per cobrir els llocs de feina.
Notícia pendent d'ampliació