Habitatge
Liberalització parcial de les pròrrogues de lloguer forçoses a partir de 2026
Tot i que el règim actual de pròrrogues es manté fins al 2027, Espot ha explicat que “ens agradaria anticipar-nos a la liberalització completa, perquè generaria una situació social insostenible”
El cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat en una entrevista a RTVA que l’executiu preveu iniciar una liberalització “parcial” de les pròrrogues forçoses dels contractes de lloguer a partir del 2026. Tot i que el règim actual de pròrrogues es manté fins al 2027, Espot ha explicat que “ens agradaria anticipar-nos a la liberalització completa, perquè generaria una situació social insostenible”.
El plantejament del Govern passa per “trobar un punt d’equilibri”, segons ha dit el mateix cap de l’executiu, amb una proposta que es presentarà la setmana vinent a càrrec de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. Aquesta proposta consistiria a liberalitzar parcialment alguns contractes, però establint una limitació en l’increment dels preus del lloguer. “Volem una desintervenció progressiva del mercat de lloguer, però limitada en el preu del lloguer”, ha remarcat Espot.
En defensa de les mesures impulsades fins ara per pal·liar la crisi de l’habitatge, Espot ha recordat la creació del parc d’habitatge públic, que segons ha indicat, comptarà amb més de 500 pisos a finals de legislatura. En aquest sentit, ha demanat “temps” perquè les mesures “facin efecte” i ha assegurat que “permetran reduir les desigualtats”.
Programa per incentivar la primera compra d'un habitatge
Xavier Espot ha anunciat la creació d'un "programa generós i atractiu" per fomentar la primera compra d'un habitatge. El cap de Govern ha explicat que els bancs només cobraran l'Euríbor i l'executiu avalarà l'entrada i pagarà els interessos entre 5 i 7 anys "en funció de la durada del préstec".