Interior
Desactivada l'alerta per perill d'incendis
Protecció Civil demana prudència perquè les temperatures tornaran a ser altes
El risc molt alt d'incendis a Andorra vigent des de dilluns ha passat. Protecció Civil ha anunciat que les pluges registrades ahir a la tarda "han permès desactivar l'alerta per perill molt alt d'incendis forestals i passar de nivell 2 a nivell 0", que suposa que el perill és "baix i/o moderat" i no hi ha cap vigilància en particular.
Els serveis d'emergència demanen prudència perquè les temperatures tornaran a ser altes a partir de demà. Protecció Civil destaca que les màximes previstes per als propers dies no es preveuen de nivells d'onada de calor però informen que s'haurà de mantenir el seguiment per la pujada dels termòmetres fins als 33 graus. L'entitat recalca que "si les pluges previstes per aquesta tarda no són prou abundants, el perill d'incendi podria augmentar durant els propers dies", segons indica el cos de bombers.
NACIONAL
Tempestes a la tarda i més calor demà i dissabte
Redacció
L'onada de calor que va afectar el Principat des del cap de setmana va portar a activar l'alerta per perill molt alt d'incendis i els comuns van tancar les barbacoes dels berenadors en la zona centre i sud del país.