Onada de calor

Tancades les barbacoes dels berenadors d'Andorra la Vella, Escaldes i Sant Julià

El perill molt alt d'incendis ha provocat la prohibició de fer foc en aquests espais

Un treballador del comú d'Andorra la Vella precintant una de les graelles del berenador de la Comella.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

L'avís taronja emès pels Bombers i la prealerta per risc d'incendi a les zones de la vall central i sud del país de Protecció Civil han obligat a tancar les barbacoes de diversos berenadors. El comú d'Andorra la Vella ha estat el primer a anunciar el tancament dels punts de foc del berenador de la Comella. Tot i que el berenador romandrà obert, "els punts de foc es mantindran tancats a partir d'avui i fins que disminueixi el risc", explica el comú a través de les xarxes socials.

El comú d'Escaldes-Engordany també ha anunciat el tancament de les graelles dels berenadors de la parròquia fins a nou avís.

Les graelles dels berenadors de Sant Julià, així com algunes dels berenadors de la Massana, Canillo i Encamp, també es troben clausurades a conseqüència de l'elevat risc d'incendi.

En taronja els berenadors on les barbacoes estan tancades per l'elevat risc d'incendi.Govern

