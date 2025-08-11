Onada de calor
Tancades les barbacoes dels berenadors d'Andorra la Vella, Escaldes i Sant Julià
El perill molt alt d'incendis ha provocat la prohibició de fer foc en aquests espais
L'avís taronja emès pels Bombers i la prealerta per risc d'incendi a les zones de la vall central i sud del país de Protecció Civil han obligat a tancar les barbacoes de diversos berenadors. El comú d'Andorra la Vella ha estat el primer a anunciar el tancament dels punts de foc del berenador de la Comella. Tot i que el berenador romandrà obert, "els punts de foc es mantindran tancats a partir d'avui i fins que disminueixi el risc", explica el comú a través de les xarxes socials.
El comú d'Escaldes-Engordany també ha anunciat el tancament de les graelles dels berenadors de la parròquia fins a nou avís.
Les graelles dels berenadors de Sant Julià, així com algunes dels berenadors de la Massana, Canillo i Encamp, també es troben clausurades a conseqüència de l'elevat risc d'incendi.
Redacció