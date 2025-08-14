Meteo
Tempestes fortes a partir del migdia i més calor demà i dissabte
Les precipitacions afectaran tot el Principat
Les precipitacions tornaran avui a partir del migdia. El Servei Meteorològic ha activat l'avís groc des de les 12 fins a les 21 hores amb la previsió que les tempestes siguin "intenses i anar acompanyades de calamarsa" a la tarda amb afectació a tot el Principat. Les màximes arribaran a 29 graus a Andorra la Vella i als 18 graus al Pas de la Casa i les pluges donaran pas "a una nit estrellada i serena", anuncia el pronòstic.
Meteorologia informa que demà i dissabte pujaran les temperatures i de nou activa l'alerta groga per calor per a la zona centre i sud d'Andorra. Els termòmetres registraran màximes de 33 graus i no es preveu que hi hagi més pluges fins al dilluns, segons la informació meteorològica avançada avui.
Les tempestes d'ahir a la tarda van ser més abundants a la zona est del país, a la conca del Valira d'Orient, segons detalla el servei. Les precipitacions més fortes van ser de 5,5 mm acumulats en mitja hora a Ransol.