La tractorada dels pagesos fins Andorra provoca retencions a l'N-145
Els participants han circulat en marxa lenta fins a la rotonda d'Anserall
La mobilització dels pagesos catalans a la Seu està tenint afectació en els accessos a Andorra perquè s'ha ampliat a l'N-145. Els manifestants han circulat fins a la rotonda d'Anserall on han arribat cap a dos quarts d'una, el que ha provocat llargues retencions de vehicles que transitaven d'entrada cap a la frontera del riu Runer. La marxa lenta de tractors i vehicles de treball ha tornat ja de retorn cap a la Seu d'Urgell, el que ha generat cues de baixada.
Els responsables d'Unió de Pagesos han anunciat abans de començar la tractorada un canvi de recorregut, ja que no només circularien per l'N-260 com havien informat dilluns. La marxa lenta s'ha previst des del polígon de Montferrer fins a la rotonda d'inici de la l'N-145 a la Seu d'Urgell per anar en direcció a Andorra fins a la rotonda d'Anserall. La protesta pels danys de la fauna salvatge anava llavors de tornada a la Seu fins al Passeig per reunir-se amb representants de la Generalitat i en finalitzar la trobada els tractors es desplaçaran fins al parc de bombers per agafar de nou el camí per l'N-260 fins a la rotonda de l'N-145.
Les imatges de la mobilització dels pagesos
El coordinador territorial de comarques de muntanya d'Unió de Pagesos, Joan Guitart, ha explicat que se situaran als vorals de la carretera en el punt rodó en direcció a Andorra i allí s'instal·laran per dinar i exhibir les pancartes de protesta. I ha destacat que es tracta d'un moment "que passa molta gent per la carretera i ho hem d'aprofitar" per donar visibilitat a la mobilització. La mobilització ha aplegat quatre tractors i diversos vehicles de treball dels pagesos, en el moment inicial.
Guitart ha recalcat que hi ha sobrepoblació de fauna salvatge que provoca "molts accidents a la carretera, danys als conreus i contagis als ramats". La responsable de comunicació d'Unió de Pagesos, Laia Angrill, ha explicat abans de la tractorada que reclamen que el govern català els escolti i canviï la gestió de la fauna salvatge perquè estan contagiant la tuberculosi a animals de granja que van sanejats a la muntanya. Angrill ha criticat que s'aplica un protocol molt estricte que obliga a sacrificar tots els animals d'una granja quan es detecta un cas de tuberculosi "i a la fauna salvatge s'estan deixant que es reprodueixi descontroladament" i ha ressaltat que calen mesures per lluitar contra la sobrepoblació de fauna, especialment de senglar, cabirol i cérvol, els animals més nombrosos en les comarques de muntanya.
