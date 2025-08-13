MOBILITAT
Govern manté converses per reduir l’impacte de la marxa de tractors
Casal assegura que el bestiar i la fauna no tenen cap problema de salut
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha mantingut converses els darrers dies amb els organitzadors de la marxa lenta dels pagesos catalans prevista per a avui a fi de minimitzar l’impacte de la mobilització en la mobilitat. Casal també ha traslladat el missatge del Govern al conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig.
“Tenim entès que no es vol tallar el trànsit en aquestes dates del pont de la Mare de Déu d’Agost. Per tant, preveiem que es deixi circular els turistes i que ens puguin visitar en aquest cap de setmana llarg”, va explicar el mandatari en declaracions als mitjans. Els pagesos faran una marxa lenta que afectarà el trànsit a la carretera N-260. Els tractors sortiran del polígon de Montferrer a dos quarts de dotze del migdia i l’objectiu és que arribin a les oficines dels serveis territorials d’Agricultura de l’Alt Pirineu i Aran, a la capital urgellenca.
“[...] Preveiem que es deixi circular els turistes i que ens puguin visitar”
El sector reclama més mesures per controlar la superpoblació d’animals salvatges, com ara senglars i cérvols. L’elevat nombre d’animals és un risc per a la seguretat a la carretera i un problema de salut pública, ja que sovint són portadors de malalties que poden afectar els humans.
Casal va remarcar que en aquest moment “no hi ha cap problema sanitari” al país. “A Andorra, sortosament, estem lliures de les malalties que tenim al voltant. No tan sols en la cabana ramadera, sinó també en la fauna salvatge, ja que hem fet mostres a tots els animals que es van abatent per la pràctica cinegètica i no s’ha detectat cap anomalia. Això ens permet, de moment, afirmar que la situació sanitària a Andorra està controlada”, va assenyalar el ministre. Els tècnics han executat unes 150 mostres de controls a la fauna salvatge i que d’aquestes “no n’ha sortit cap de positiva”.
A final de juliol França va haver de sacrificar un ramat de vaques per un brot de dermatosi nodular contagiosa que afectava el bestiar boví. També s’han detectat brots de tuberculosi a Espanya. La malaltia es transmet pel consum de làctics no pasteuritzats o de carn crua o insuficientment cuita. La transmissió aèria no és tan habitual.