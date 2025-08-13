Manifestació dels pagesos
Els pagesos al voral de la carretera abans de començar la marxa lenta
Diversos vehicles i quatre tractors dels pagesos s'han instal·lat al voral de l'N-260, poc abans de les onze del matí, abans d'iniciar la marxa lenta.
Joves pagesos preparant el tractor per la marxa lenta
Els joves pagesos de la zona també han volgut estar presents a la manifestació.
Cues provocades per la marxa lenta de tractors des de Montferrer a Andorra
L'inici de la marxa lenta ha provocat retencions a l'N-260 des de Montferrer fins a la Seu d'Urgell.
Els vehicles mobilitzats pels pagesos pujant per la rotonda de l'N-145 cap a Andorra
Els tractors i vehicles dels pagesos han enfilat cap a la Nacional 145 direcció Andorra, amb la voluntat de continuar la marxa lenta en aquest punt.
Un pagès decorant el vehicle amb el cap esquelètic d'un animal mort
Els pagesos han decorat els vehicles amb caps esquelètics d'animals per protestar contra la sobrepoblació de fauna salvatge.
Els responsables d'Unió de Pagesos abans de començar la tractorada avui a la Seu
La tractorada s'ha iniciat al voltant de dos quarts de dotze del migida amb quatre tractors i diversos vehicles de treball dels pagesos.