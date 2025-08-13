Successos
El cos de la jove argentina arribarà demà a Córdoba
La temporera va morir el passat 6 d'agost de manera sobtada
El cos de la jove argentina que va morir el passat 6 d'agost a Andorra arribarà demà al seu poble natal, Villa Dolores, a la província argentina de Córdoba. Així ho ha anunciat avui el mitjà local Radio Verdad, tot apuntant que l'operatiu de repatriació "s'ha concretat en temps rècord gràcies a gestions oficials". El cos arribarà acompanyat del marit, amb qui havia viatjat al Principat fa dos mesos per treballar a la cuina d'un hotel durant la temporada d'estiu.
La mort d'Alejandra Steinbach, ocorreguda de manera sobtada per una aturada cardiorespiratòria, va generar una profunda commoció entre familiars, amics i veïns. Després de conèixer-se la notícia, la família va iniciar una campanya per recaptar fons per repatriar el cos. Va ser la intervenció directa de l'alcalde de Villa Dolores, Maximiliano Rivarola, que va aconseguir que fons del govern de Córdoba per traslladar el cos de la jove, que serà enterrat demà a la seva ciutat natal.
Petició d’ajuda per repatriar el cos d’una jove argentina
