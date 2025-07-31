SUCCESSOS
Petició d’ajuda per repatriar el cos d’una jove argentina
La jove argentina Alejandra Steinbach, que estava fent la temporada d’estiu al Principat, va morir sobtadament la matinada de dimarts a dimecres. Segons informa la cadena argentina TN, la jove de 29 anys hauria mort després de patir una aturada cardiorespiratòria, en espera dels resultats de l’autòpsia. La família demana ajuda per repatriar el cos o dur a terme la cremació. “No hi ha cobertura, no hi ha forma de rebre ajuda estatal. Tot corre pel nostre compte. El trasllat del cos, o inclús la cremació, costa molts diners. No tenim forma d’afrontar això sense ajuda”, van relatar familiars de la víctima a TN. Aquest fet va provocar una onada de solidaritat de la comunitat argentina que ha començat a recaptar diners a través de les xarxes socials per ajudar la família.