SUCCESSOS
La família de la jove argentina agraeix el suport per sufragar la repatriació
El cos de la resident argentina morta la matinada de dimecres a Andorra serà repatriat gràcies al suport econòmic del govern de Córdoba, d’on era originària, i a les donacions de particulars. Ho va confirmar la família de la jove a través d’un escrit en el qual va demanar que “no es facin més donacions”. En el comunicat l’entorn de la jove agraeix a “amics, familiars, veïns i a tota la societat el suport rebut en aquest moment d’immens dolor. Així com un especial reconeixement a l’alcalde de Villa Dolores, Maximiliano Rivarola, i a tot el seu equip per les gestions realitzades davant el govern provincial”.