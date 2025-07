Publicat per Rúben Lemos Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Corts ha autoritzat avui l’extradició de l’home detingut al Pas de la Casa i cercat per les autoritats de Xile en el marc d’una investigació per tràfic de drogues, tinença il·legal d’armes i la seva possible vinculació amb dos homicidis relacionats amb un segrest. La resolució judicial dona llum verda al trasllat del ciutadà colombià a territori xilè, però encara no és ferma: la defensa pot presentar un recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior.

L’acusat, que va ser arrestat el passat abril al Pas de la Casa gràcies a una notificació vermella de la Interpol, ha estat en custòdia al centre penitenciari de la Comella des de llavors. El cas va ser objecte d’atenció després que es descobrís que va obtenir la residència i el permís de treball a Andorra a finals del 2024, abans que s’activés l’ordre de detenció internacional i a causa d’un error en la verificació de dades policials.

Les autoritats xilenes van iniciar formalment el procés d’extradició poc després de la detenció, i ara ha estat validat pel Tribunal de Corts andorrà, que ha conclòs que es compleixen els requisits establerts a la Llei qualificada d’extradició.