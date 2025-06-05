SEGURETAT
Un error va permetre que el pròfug cercat a Xile obtingués la residència
El temporer detingut estava en recerca al país sud-americà per uns homicidis
“L’encarregat de la verificació prop de la base de dades de la Interpol no va advertir que hi havia una anotació coincident amb la identitat de l’individu.” És la resposta que la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va donar a Carine Montaner a la pregunta sobre com pot ser que hagués obtingut l’autorització de residència i treball un temporer detingut al Pas de la Casa el 9 d’abril passat que estava recercat per les autoritats de Xile per uns homicidis del novembre de l’any passat.
La titular de Justícia i Interior indica que l’informe per determinar què havia succeït en aquest cas del temporer de nacionalitat colombiana cercat a Xile que vivia al Pas revela que va presentar l’autorització el 21 de novembre del 2024, es van seguir els procediments fixats i “va superar les verificacions efectuades pels departaments de policia d’Immigració”, i va obtenir el permís per residir i treballar al país. El 10 de febrer la secretaria general de la Interpol va publicar una nota per sol·licitar l’arrest provisional de l’home per una ordre d’extradició i va ser detingut.
Les comprovacions posteriors sobre el procés seguit han evidenciat que quan se li va donar l’autorització d’immigració no hi havia cap ordre de detenció contra ell, però l’error es va produir perquè la persona que va verificar les dades d’Interpol no va advertir la coincidència amb una nota sobre aquest individu. Molné relata que “en conseqüència no va consultar la identitat, fet que hauria activat el protocol de verificacions corresponent i no es va posar en marxa el doble sistema d’alerta previst en aquestes situacions”, que hauria comportat descobrir que estava en recerca a Xile per dos homicidis i s’hauria rebutjat la sol·licitud del temporer.