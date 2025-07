Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La policia va detenir dimecres a la nit un pròfug recercat a Xile que residia a Andorra, sobre el qual hi havia una ordre internacional de detenció emesa pel jutjat de garantia de la ciutat d’Antofagasta (Xile), difosa per la Interpol. Les autoritats xilenes el buscaven com a investigat en un procés penal relacionat amb delictes vinculats amb el tràfic de drogues i la tinença il·legal d’una arma de fogueig modificada per disparar, però també era buscat en el marc d’una investigació que es va iniciar per dos homicidis que podrien estar lligats amb un segrest, segons el comunicat que va emetre ahir la policia.

Els contactes entre policies de tres països van ser claus per detenir-lo

L'home estava instal·lat al Pas de la Casa. Feia mesos que vivia legalment al Principat amb un permís de residència i treball concedit a final del 2024, poc abans que s’activés l’ordre internacional de recerca i detenció. El detingut era objecte d’una notificació vermella de la Interpol emesa pel jutjat de garantia de la ciutat xilena d’Antofagasta. Les autoritats del país sud-americà el buscaven en el marc d’una investigació criminal que vincula el seu nom a delictes de tràfic de drogues, tinença il·legal d’una arma de foc modificada i possibles connexions amb dos homicidis relacionats amb un segrest. Segons els investigadors, al pis on presumptament es va cometre el segrest, la policia va localitzar una quantitat considerable d’estupefaents i una arma alterada per poder disparar. L’home formava part de la llista d’ocupants del domicili escorcollat.

Va ingressar a la presó la mateixa nit que es va fer efectiva la detenció

Tot i no tenir antecedents penals, va sortir de Xile i es va establir inicialment a Espanya. Després, va sol·licitar l’autorització per viure i treballar a Andorra, que li va ser concedida abans que es fes efectiva la difusió internacional de la seva ordre de recerca. Quan la policia xilena va tenir constància del seu trasllat a territori espanyol, va alertar la policia nacional. Les indagacions de les autoritats espanyoles van fer pensar que el sospitós podria haver-se establert al Principat. A partir d’aquest punt, la coordinació entre els cossos va ser clau per dur a terme la detenció.

L’oficina central nacional d’Interpol a Andorra va activar tots els mecanismes establerts i, un cop confirmada la seva presència al país, va informar el ministeri de Justícia i Interior. Després de la comunicació a la Fiscalia, es va ordenar la seva detenció immediata i la posada a disposició del batlle de guàrdia. L’operació es va executar amb èxit dimecres al vespre al Pas de la Casa.

A la Comella

Considerat per la Interpol com un individu perillós, armat i amb risc d’evasió, l’home va ser traslladat al centre penitenciari, on es troba en espera que les autoritats xilenes formalitzin la petició d’extradició. El procés es du a terme segons el que estableix la Llei qualificada d’extradició.

Les oficines centrals d’Interpol tenen diverses funcions, entre les quals la coordinació de la recerca i detenció de criminals i fugitius buscats internacionalment. Quan un país membre emet una ordre de detenció per a un fugitiu –anomenada notificació vermella–, la informació es distribueix a tota la xarxa d’oficines. Aquesta cooperació internacional és essencial per lluitar contra el crim transnacional.