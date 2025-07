Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El youtuber resident Àlvaro Martín, conegut com Valyrio, ha ingressat a presó per ordre de la jutgessa de l'Audiència Nacional espanyola, María Tardón. El jove de 28 anys va ser extradit ahir des d'Andorra per declarar davant la jutgessa que dictat la privació provisional de llibertat per la implicació en la xarxa de ciberatacs que robava i venia dades d'organismes públics i privats en considerar que hi ha risc de fuga i de destrucció de proves.

El suposat cap de la trama, l'ex número dos del ministeri d'Interior Francisco Martínez està empresonat també en estimar la justícia espanyola que desenvolupava "un rol central en la consolidació i sostenibilitat" de la xarxa, desarticulada en l'operació Borraska, que va comportar la detenció de Valyrio a Andorra.