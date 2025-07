Andorra lliura a Espanya Valyrio, acusat de cibercrims internacionals

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El creador de continguts Álvaro Martín, de 28 anys i conegut a les xarxes com a Valyrio, va ser extradit ahir al matí a Espanya després de ser detingut a Andorra el 27 de maig passat. El trasllat es va dur a terme a la frontera del riu Runer, on la policia andorrana va lliurar el jove a la policia nacional espanyola perquè declari avui davant l’Audiència Nacional, tal com van avançar dimecres passat mitjans de comunicació espanyols.