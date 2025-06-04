LA TRAMA DE L'EXNÚMERO 2 ESPANYOL D'INTERIOR
Hackejades dades a Andorra per extorsionar evasors fiscals
Una base secreta d’informació robada incloïa registres sensibles
El grup liderat pel hacker conegut com a Alcasec, que presumptament actuava sota l’ombra de l’exsecretari d’Estat d’Interior del PP Francisco Martínez, va aconseguir infiltrar-se en sistemes informàtics d’Andorra. Segons fonts judicials citades per El Mundo, els investigadors sostenen que l’objectiu era localitzar ciutadans espanyols que viatgen amb freqüència al Principat i creuar aquesta informació amb bases de dades robades a l’Agència Tributària i altres organismes.
Aquest accés il·lícit formaria part d’una operativa més àmplia per construir perfils detallats d’empresaris i polítics susceptibles de ser extorsionats. Les dades s’integraven a Udyat, una base creada pel mateix Alcasec i batejada amb referències mitològiques egípcies. Andorra apareix, segons la investigació, com un destí clau per a l’interès del grup en moviments associats a blanqueig i evasió.
El grup va buscar patrons de viatge per detectar diners opacs al principat
Tot i que anteriorment Alcasec no havia penetrat sistemes estrangers, aquesta vegada va traspassar fronteres. Els agents han confirmat que la informació sostreta es guardava en un servidor a Zúric. La jutgessa espanyola María Tardón ja ha informat les autoritats dominicanes, i es preveu que Andorra també rebi comunicació oficial per la possible vulneració dels seus sistemes. El youtuber resident espanyol Álvaro Martín, conegut com a Valyrio, hi està implicat.