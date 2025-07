Extradit a Espanya el youtuber Valyrio per la trama de ciberatacs

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La policia ha entregat aquest matí a la policia espanyola al youtuber Álvaro Martín, conegut com Valyrio, en compliment de l'ordre d'extradició que va demanar la justícia veïna i van concedir els tribunals andorrans. El jove de 28 anys resident al Principat va ser detingut el 27 de maig en una operació anomenada 'Borraska' amb col·laboració amb la policia espanyola per la implicació en una xarxa dedicada a cometre ciberatacs i ha estat lliurat als agents espanyols a la frontera del riu Runer per ser traslladat a Madrid, on ha de declarar demà a l'Audiència Nacional.

Valyrio està acusat per la justícia espanyola dels delictes de blanqueig, descobriment i revelació de secrets, entrada il·legal o intrusisme en sistema informàtic, apoderament de dades reservades i organització criminal, segons detalla el cos de seguretat. El youtuber va ser arrestat per una ordre de detenció internacional demanada per comissió rogatòria des d'Espanya, on van ser detinguts a Madrid i a Còrdova tres implicats més de la trama de ciberatacs.

Els quatre arrestats són considerats integrants d'una xarxa criminal "amb una altra especialització tecnològica i una activitat que s'hauria centrat en l'obtenció il·lícita, processament i explotació d'informació per mitjà de ciberatacs contra infraestructures informàtiques d'organismes públics i empreses estratègiques", exposa la policia andorrana.

Declaració a l'Audiència Nacional espanyola

Valyrio compareixerà demà davant la jutgessa de l’Audiència Nacional espanyola María Tardón, després de ser detingut a Andorra el mes de maig passat per la seva presumpta participació en una organització criminal dedicada al robatori i venda massiva de dades sensibles. Fonts jurídiques han confirmat que la titular del jutjat central d’instrucció número 3 decidirà si Valyrio continua en presó provisional o queda en llibertat amb càrrecs.

L’Audiència Nacional investiga l’exfiltració i comercialització de dades obtingudes a través de ciberatacs sostinguts contra sistemes d’organismes públics i privats, així com el blanqueig dels beneficis generats. Segons la instrucció, es tractaria d’una estructura altament tecnificada i amb una gran capacitat per emmagatzemar, creuar i analitzar informació a gran escala. La jutgessa considera que el grup actuava amb una organització jeràrquica i comptava amb cobertura legal, presumptament oferta per l’exsecretari d’Estat de Seguretat Francisco Martínez, també investigat i detingut durant uns dies.

Un dels elements que més han cridat l’atenció és l’ús de plataformes impulsades amb intel·ligència artificial per analitzar les dades obtingudes il·lícitament. Segons la investigació, aquestes eines permetien automatitzar cerques i extraure informació rellevant per als membres de la xarxa. La instructora assenyala que les consultes fetes per Martínez a través d’aquest sistema estaven orientades a obtenir dades per a ús personal, fet que el situaria com a usuari conscient del sistema il·lícit.

Els delictes que s’atribueixen als detinguts inclouen blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal, revelació de secrets, accés il·legal a sistemes informàtics i cessió de dades reservades, particularment intrusisme en un sistema informàtic, així com apoderament i cessió de dades reservades.