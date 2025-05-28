SUCCESSOS
Empresonat el youtuber resident Valyrio per formar part d'una xarxa de ciberatacs
L'operació s'ha desenvolupat a Espanya amb la detenció de l'exsecretari d'Estat de Seguretat amb el PP, Francisco Martínez
El youtuber resident espanyol Álvaro Martín, conegut com Valyrio, ha ingressat a presó en ser considerat membre d'una xarxa d'intel·ligència dedicada a cometre ciberatacs, segons ha fet públic la policia aquesta tarda. El creador de continguts de 28 anys, viu al Principat des del maig del 2024, i va ser arrestat acusat dels delictes de blanqueig, descobriment i revelació de secrets, entrada il·legal o instrusisme en sistema informàtic, apoderament de dades reservades i organització criminal, segons detalla el comunicat.
L'arrest es va produir dimarts al matí a Escaldes en col·laboració amb la policia espanyola i en compliment d'una ordre de detenció internacional en el marc d'una comissió rogatòria. L'operació anomenada Borraska ha comportat tres detencions més a Madrid i a Córdoba que integrarien amb Valyrio "una xarxa criminal amb una alta especialització tecnològica i amb una activitat que se centraria en l'obtenció il·lícita, processament automatitzat i explotació d'informació estratègica", exposa la policia. Un dels detinguts a Espanya és l’exsecretari d’Estat de Seguretat amb el govern del Partit Popular, Francisco Martínez, també el hacker José Luis Huertas, conegut com a Alcasec, i el quart implicat és Adrián Molina.
La policia indica que l'operació va començar el 2024 arran d'una sèrie de ciberatacs "sistemàtics i sostinguts" contra infraestructures informàtiques d'organismes públics, empreses energètiques, ports, sistemes de transport, xarxes telefòniques i plataformes educatives. El cos de seguretat explica que l'estructura criminal "operaria com una autèntica xarxa d'intel·ligència privada" amb diferents funcions i un dels membres exercia un paper clau en la internacionalització, amb activitat a altres països mitjançant "contactes professionals consolidats". El blanqueig de diners s'hauria produït amb estructures societàries i serveis de consultoria.
Afectació a Suïssa
Els mitjans espanyols explicaven anit que la causa està sota secret i coordinada per la titular del jutjat central d’instrucció número 3, la magistrada María Tardón, que prendrà declaració als detinguts a Espanya demà. La policia assenyala que la investigació l'ha coordinat la Fiscalia de l'Audiència Nacional espanyola i l'ha dirigit el jutjat central d'instrucció número 3, que és qui ha habilitat les diligències operatives amb la participació del Centre Criptològic Nacional del veí del sud (CCN-CERT), que depèn del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), de la policia d'Andorra, l'autoritat judicial andorrana i la suïssa, perquè aquest país també ha estat afectat per aquesta xarxa.
L'operatiu té relació amb sostracció de dades per després vendre-les
Segons el que va transcendir, els investigats es dedicarien presumptament a exfiltrar dades d’entitats públiques i privades. En terminologia de ciberseguretat, es tracta de l’acció de transferir dades fora del seu sistema sense autorització a causa d’un forat de seguretat. Després, segons apuntaven les diferents informacions, comercialitzarien amb ella i blanquejarien els beneficis. La jutgessa encarregada del cas investiga delictes de blanqueig de capitals, organització criminal, descobriment i revelació de secrets, particularment aplanament o intrusisme en un sistema informàtic, així com apoderament i cessió de dades reservades.
Informacions apuntaven escorcolls a Andorra i a Madrid
Una de les informacions assenyalava que fonts properes a la defensa de Francisco Martínez van explicar que va ser advocat del hacker Alcasec, que acumula múltiples antecedents per ciberatacs, quan aquest era menor d’edat. En concret, el que fos número dos d’Interior amb Jorge Fernández Díaz hauria constituït dues societats per al pirata informàtic a canvi de 1.500 euros. En aquesta línia, van apuntar que el paper de Martínez només s’hauria limitat a la constitució d’aquestes societats, que suposadament no hauria administrat ni gestionat. Tampoc no s’hauria ocupat de la comptabilitat.
Alcasec ja va ser detingut amb anterioritat per l’Audiència Nacional. El gener passat va ser processat per la seva relació amb el ciberatac que va propiciar el robatori de dades del Punt Neutre Judicial (PNJ), va ser arrestat pels fets el maig del 2024. La Vanguardia informava que s’havien practicat escorcolls a Andorra i a Madrid.