'OPERACIÓ BORRASKA'
La xarxa on participava Valyrio va hackejar dades a Andorra per extorsionar evasors fiscals
El grup liderat per Alcasec volia conèixer els viatgers espanyols que visitaven el Principat
La xarxa de ciberatacs on participava el youtuber resident espanyol, Álvaro Martín, conegut com a Valyrio, va hackejar sistemes "molt" sensibles d'Andorra amb la finalitat, segons apunten els agents, d'extorsionar blanquejadors de capitals i evasors fiscals espanyols. Així ho ha avança aquest matí el diari espanyol El Mundo. Els hackers, liderats per José Luis Huertas Rubio, àlies Alcasec, van penetrar en bases d'Andorra i República Dominicana amb l'objecte de conèixer quins ciutadans espanyols viatjaven amb freqüència a aquests països.
Joan Ramon Baiges
A partir de les dades obtingudes, creuaven la informació amb dades prèviament robades per Alcasec a l'agència tributària espanyola, la policia nacional, el Consell General del Poder Judicial i el registre civil, i amb eines d'altra intel·ligència financera, probablement volien cometre extorsions, segons apunta El Mundo.
En la trama també està implicat l'exsecretari d'estat del ministeri d'Interior espanyol amb el Partit Popular, Francisco Martínez, com el "cervell a l'ombra", segons apunten els investigadors policials.