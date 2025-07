Fiscalia demana 10 anys de presó per a la dona que va agredir l'exparella amb una fulla d'afaitar

Publicat per Iker Mons Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La vista del judici pel cas de l’agressió amb una fulla d’afaitar a un home al coll ha quedat avui vist per a sentència, amb una petició de 10 anys de presó per part de la fiscalia i una defensa centrada en la malaltia mental de l’acusada. Els fets es remunten al 8 d’octubre de 2024, quan la parella —que s’havia conegut mesos abans al Centre de Dia de Nostra Senyora de Meritxell i mantenia una relació tòxica i conflictiva— es va citar per acomiadar-se. Segons la fiscalia, la dona, després d’haver-se autolesionat dues vegades al bany de l’hotel on residia, va agredir l’home amb una fulla d’afaitar al coll, provocant-li una ferida de 8 a 10 centímetres que, segons els forenses, hauria pogut ser mortal per qüestió de mil·límetres.

Durant la jornada d’ahir, l’acusació va remarcar que l’acte va ser premeditat i motivat per gelosia, arran del compromís de l’home amb una altra dona i el trencament definitiu de la relació. La fiscalia nega que hi hagués defensa pròpia o un estat alterat de consciència, i considera provat un delicte d’assassinat en grau de temptativa. Per aquest motiu, sol·licita una pena de 10 anys de presó, una indemnització de 4.500 euros pel perjudici estètic i 4.500 més pel dolor i les despeses mèdiques, a més de 368,62 euros en concepte de costos sanitaris per a la CASS.

S’ha posat de manifest que la víctima pateix ELA i que tenia una constitució física inferior a la de l’acusada. A més, la fiscalia ha recordat que la dona no seguia el tractament prescrit i que la Fundació Tutelar li havia prohibit el consum d’alcohol, una advertència que va incomplir comprant whisky aquell mateix dia.

Per contra, la defensa demana, subsidiàriament, una pena que no superi els dos anys de presó, atès que sosté que l’acusada pateix un trastorn límit de la personalitat i no era plenament conscient dels seus actes. El psiquiatre tractant, el doctor Mur, va elaborar un informe un mes després dels fets, destacant que el d'ella era un cas "molt complex", en què destaca una manca de control dels impulsos i una forta dependència emocional. La defensa insisteix que l’agressió va ser fruit d’un estat emocional alterat, vinculat a l’abandonament i a antecedents d’autolesió.

També es qüestiona que l’informe forense presentat per la fiscalia no tingués accés a l’historial clínic de l’acusada, a diferència del doctor Mur, i que també va examinar la ferida de l'agredit un cop embenada sense veure la ferida real. Segons la defensa, si la dona hagués volgut matar l’home, hauria utilitzat un dels ganivets disponibles al bany, i no pas una fulla d’afaitar. A més, assenyalen que l’acusada va intentar curar la ferida i no va fugir del lloc dels fets. El noi, en canvi, va romandre un quart d’hora amb ella a l’habitació després de l’agressió, fet que, segons la defensa, contradiu l’existència de por immediata o risc real de mort.

La defensa considera també que el noi era conscient de l’estat psicològic de la dona i que, malgrat els advertiments de la Fundació Tutelar, va mantenir la relació. El relat de la dona sosté que ell va intentar forçar una relació sexual, com ja havia passat en el passat amb una denúncia per violació interposada per l'acusada mesos enrere que va retirar "per amor", i que la seva reacció va ser instintiva. Segons la defensa, l’actitud de l’acusat després de l'incident, ocultant la fulla a la butxaca i no demanant auxili immediatament, evidencia contradiccions en el seu testimoni. Com a alternativa a la pena de presó, la defensa sol·licita que l’acusada sigui ingressada en un centre psiquiàtric especialitzat, com ara un establiment a Lleida, atesa la manca de recursos al Principat. Aquesta opció compta amb el suport de la Fundació Tutelar.

Després de les al·legacions de la fiscalia i la defensa, el jurat ha resolt que dictarà sentència el 17 de setembre a la una del migdia.