Una baralla en un hotel d'Encamp, dimarts a la nit, va portar la policia a intervenir i arrestar a una dona de 39 anys i un home de 2, després que l'home hagués intentat agredir sexualment la seva exparella, i ella s'hagués defensat amb una fulla d'afaitar.

Quan els agents van arribar a lloc dels fets, es van trobar a l'home tancat a l'interior del lavabo amb un tall llarg i profund després que la seva exparella l'hagués agredit amb una fulla d'afaitar. En el moment que les patrulles van intervenir, la dona es trobava a la recepció assegurant que l’home hauria intentat agredir-la sexualment. Va explicar que va fer servir la fulla d’afaitar per defensar-se.

En aquell moment, la policia va iniciar una investigació per aclarir els fets i hores després la dona va haver de ser ingressada a l'hospital, on encara hi és sota custòdia policial, mentre que l'home passarà a disposició judicial avui el migdia.