El Tribunal de Corts va iniciar ahir el judici de la dona acusada d’agredir en temptativa d’assassinat l’exparella amb una fulla d’afaitar. Els fets van tenir lloc el 8 d’octubre de 2024 en un aparthotel d’Encamp, quan la policia va rebre l’avís d’una baralla greu. En arribar, van trobar l’home amb una ferida al coll i la dona visiblement alterada, que presentava una alcoholèmia d’1,54.

Segons els agents, l’home caminava desorientat i sagnant pels passadissos fins al lavabo de recepció. L’acusada cridava que havia estat víctima d’una violació i va reconèixer haver utilitzat una fulla d’afaitar, però assegura que va ser un acte instintiu per defensar-se, sense saber que encara sostenia l’objecte a la mà. Va explicar que l’home va intentar tenir relacions sexuals no consentides després que ella s’hagués autolesionat en dues ocasions aquella tarda. La ferida, de fins a 15 centímetres, va requerir 21 grapes i, segons els perits, hauria pogut ser mortal si hagués afectat la jugular o la caròtida.

La relació entre tots dos, iniciada mesos abans a l’hospital de dia, estava marcada per la inestabilitat, la dependència i episodis de violència mútua. Els serveis socials i la policia ja havien intervingut anteriorment. Tot i que no hi havia cap ordre d’allunyament, sí que existia una recomanació de no veure’s. L’home pateix ELA i va declarar que no recordava clarament com van començar els fets, negant haver-la forçat. Paral·lelament a aquesta causa, la Batllia en manté una altra oberta contra ell per un delicte contra la llibertat sexual.

Les proves forenses apunten que el tall és compatible amb una fulla d’afaitar, tot i que caldria aplicar una força considerable. L’acusada presentava talls compatibles amb autolesions i un estat emocional alterat. El psiquiatre que la va avaluar va confirmar que pateix un trastorn límit de la personalitat, trastorn bipolar i problemes greus de control d’impulsos, agreujats pel consum d’alcohol i la manca de seguiment mèdic. La fiscalia demana 10 anys de presó per temptativa d’assassinat, mentre la defensa insisteix en la por, la confusió i la manca d’intencionalitat. Davant del tribunal, l’acusada va expressar el seu desig de ser traslladada voluntàriament a un centre especialitzat en salut mental a Lleida, considerant que seria un entorn més adequat per rebre el tractament necessari per a les seves patologies, allunyada del context penitenciari.