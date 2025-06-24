Tradicions

Revetlla sense incidents

Ni bombers ni policia van haver de fer serveis per les celebracions 

Fallaires en una foguera de Sant Joan anit a Escaldes

La revetlla de Sant Joan s'han desenvolupat de manera "molt tranquil·la" al país i sense cap incident destacat. La policia ha informat que no van ser requerits per cap intervenció i que no es va fer cap detenció durant la passada nit de celebracions. Des del cos de seguretat han precisat que es podrien haver produït danys materials provocats per petards i en aquests casos han de ser els perjudicats els que presentin la corresponent denúncia. 

El cos de bombers ha indicat que no van haver de fer sortides relacionades amb la revetlla i que el torn de guàrdia es va desenvolupar tranquil. Des del centre hospitalari han assenyalat que no es van haver de fer atencions destacades i no s'han registrat cremades o intoxicacions per ingesta d'alcohol com ha succeït en altres celebracions de la nit de Sant Joan. 

Fotogaleria de les falles

Falles a Escaldes.

Falles a Escaldes.Fernando Galindo
