Nit de falles
La foguera d'Encamp
Els residents i visitants a Encamp observant el moment de l'encesa de la foguera de Sant Joan.
Falles a Sant Julià de Lòria
Els fallaires de Sant Julià van enllumenar la plaça de la Germandat amb el públic expectant.
Falles a la Massana
Els fallaires de la Massana van encendre la foguera a l'aparcament de les escoles.
Falles a Escaldes
Un fallaire fent rodar la falla des del terra a Escaldes.
L'espectacle de drons d'Encamp
Encamp va acollir un espectacle lluminós de drons.
Falles a la Massana
Un fallaire de la Massana fent rodar la falla.
Falles a Sant Julià de Lòria
Els fallaires de Sant Julià fent rodar les falles des del terra.
Espectacle de foc al Pas
El Pas de la Casa va rebre la flama del Canigó amb una espectacle de pirotècnia, malabars i foc.
Falles a Escaldes
L'avinguda Carlemany va ser un dels punts del recorregut dels fallaires d'Escaldes.
Falles a Sant Julià de Lòria
Els fallaires de Sant Julià van encendre els carrers de la parròquia.
Falles a Escaldes
Els fallaires d'Escaldes van immortalitzar la cita amb una fotografia que quedarà pel record.