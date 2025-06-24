REPORTATGE
Que rodi el foc, a tot el país
El repartiment de la flama del Canigó dona pas a una revetlla de Sant Joan d’un any en què les falles arribaran a totes les parròquies.
L’arribada de la flama del Canigó va donar pas a l’encesa de la primera falla de la vigília de Sant Joan, la nit més curta de l’any. El fallaire major, Ferran Mata, membre d’Ordino, va ser l’únic encarregat de fer rodar el foc a la plaça del Consell General com a preludi d’una nit màgica i de tradicions en què el foc rodarà a totes set parròquies: “És un honor ser l’únic que rodi una falla abans de la nit”, va exclamar Mata, que, a part de la capa vermella, lluïa també el clau d’or característic dels fallaires d’Ordino. Un foc que, enguany, ha estat custodiat per la parròquia d’Encamp. Durant la tarda, els encampadans i encampadanes van fer arribar la flama al comú d’Andorra la Vella per, posteriorment, desplaçar-la fins al Consell General a càrrec del corredor de muntanya, Samuel Ponce, juntament amb la banda de música i els trabucaires, on les autoritats la van repartir entre les diferents parròquies. Per l’ordre establert i deixant els amfitrions pels darrers, el Síndic General, com a encampedà orgullós de formar part de la parròquia representant de la nit, va entregar la flama del Canigó a Canillo, que van anar seguits de tota la resta. Els més petits també van poder sentir-se protagonistes de la nit. Enguany, per primer cop, es va constituir la figura dels fallaires menors parroquials. Un fet que significa una nova estapa per al futur d’una figura que va nàixer el 2011. Així, tots ells van rebre la capa que els atorga el fet de convertir-se en fallaires menors. Un cop acabat aquest moment de la tarda, els més menuts van poder continuar sent el centre d’atenció dels presents a la plaça, amb una dansa en què van fer rodar falles sense foc.
I tot deixant el millor per al pel final, l’acte el va cloure Mata, que va fer rodar el foc enmig d’una rotllana amb l’atenció d’una plaça plena de gom a gom. En acabar, el fallaire major es va mostrar “molt eufòric”. “Quasi no puc respirar de l’emoció”, va afirmar. Els passos previs que et porten a ser fallaire major són haver rodat com a mínim tres anys falles de foc. A més, calen set avals qui acompanyen el representant a la recerca de l’argolla. Els petards, els trabucs i la coca van animar una vesprada que tot just acabava de començar i que, tot i ser la més curta de l’any, preveia veure rodar molt de foc.