Meteo
Tempestes més moderades i sense incidents
L'avís taronja ha estat actiu fins a les nou de la nit
Les tempestes d'aquesta tarda han estat més moderades que les d'ahir i finalment l'avís taronja s'ha desactivat. La pedra ha tornat a fer acte de presència a diverses parròquies com Andorra la Vella o Ordino, però el fet que fossin tempestes de curta durada ha evitat una situació com la d'ahir. L'incident més destacat ha estat un despreniment de terra a la carretera de l'Aldosa de la Massana que ha obligat els bombers a mobilitzar-se per netejar la via.
NACIONAL
Despreniment de terra a la carretera de l'Aldosa de la Massana
Redacció
El servei meteorològic ha activat l'avís taronja aquest matí. L'alerta advertia de precipitacions amb activitat elèctrica i pedra "que localment puguin ser molt intenses" des de les 15 hores fins a les 21 hores. L'avís taronja del servei meteorològic ha fet que el departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències hagi activat una "prealerta per fenòmens violents" per l'episodi de tempestes.
El servei ha recalcat que es preveia que avui les precipitacions fossin "generalitzades i en alguns punts puguin registrar-se intensitats d'entre 15 i 30 mm en 30 minuts". I ha indicat que ahir al punt de control del Roc de Sant Pere es va arribar a 19 litres per metre quadrat en 30 minuts. El fenomen és causat pel pas d'un embossament d'aire fred en altura que porta inestabilitat a l'atmosfera després de la pujada de les temperatures dels últims dies, exposa el Govern.
El nivell taronja d'alerta meteorològica suposa que hi ha "perill important" perquè es preveuen fenòmens meteorològics perillosos/adversos. I es demana a la població seguir l'evolució de la situació meteorològica i les consignes de seguretat emeses pels serveis públics, sobretot de Protecció Civil.
El Govern detalla en un comunicat els consells per afrontar una situació d'alerta taronja demanant a la població "precaució en general" i limitar les activitats a l'aire lliure, buscar refugi en cas de trobar-se a l'exterior i allunyar-se d'objectes metàl·lics. Les recomanacions són també per evitar els desplaçaments en vehicles i extremar la precaució; retirar els objectes dels balcons i terrasses; tancar portes, finestres i persianes; limitar les sortides de col·lectius vulnerables; i quan es faci un trajecte a peu demana allunyar-se dels rius, rierols i ponts per "possibles crescudes sobtades".
PARRÒQUIES
La forta tempesta causa inundacions i col·lapse viari a la capital i Escaldes
Redacció
Els termòmetres han arribat avui a 32 graus al centre del país en una jornada matinal assolellada i càlida, i una tarda amb tempestes moderades arreu que han afectat el conjunt del Principat, detalla el servei meteorològic. I destaca que les temperatures continuaran sent altes amb registres que superen els 30 graus a l'estació del Roc de Sant Pere des del 16 de juny. La previsió és que dijous baixin "lleugerament" les màximes però el servei adverteix que "el cap de setmana esperem valors extremadament alts".